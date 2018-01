18-jarige die omver werd gemaaid weer stabiel 02u32 0

De 18-jarige jongeman uit Deurne die dinsdag tijdens de avondspits door een personenwagen werd aangereden in Wilrijk, is buiten levensgevaar. Dat liet de politie van Antwerpen gisteren weten. "Op het kruispunt van de Jules Moretuslei en de Vaderlandstraat stak de jongeman de straat over", klinkt het bij de politie. "Daar werd hij door een auto gegrepen. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis maar gelukkig verkeert hij intussen niet langer in levensgevaar." De 57-jarige bestuurster van de personenwagen werd dinsdag ook naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in shock was. Volgens een getuige stak de jonge voetganger over door het rode licht, dat wordt onderzocht door de verkeersdeskundige die ter plaatse kwam. (BSB)