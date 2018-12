18-jarige dealer van straat geplukt Sander Bral

09 december 2018

20u50 0 Deurne Een achttienjarige jongen is gearresteerd voor de verkoop van illegale drugs. Hij werd op zaterdag op heterdaad betrapt en een huiszoeking leidde tot het vinden van meer drugs en cash geld. De verdachte blijft aangehouden door de onderzoeksrechter.

Aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne kreeg de lokale politie van Antwerpen zaterdagavond een man in de gaten die zich verdacht gedroeg. Hij werd benaderd door twee personen op een bromfiets. De politie was getuige van een transactie vooraleer beide partijen weer uit elkaar gingen. Het drugsondersteuningsteam controleerde alle betrokkenen.

Bij de koper werd 28 gram cannabis aangetroffen. Hij bekende dat hij de drugs net had gekocht van het duo op de bromfiets. Ook zij werden onderschept voor controle. Op de achttienjarige man werd een som geld aangetroffen. Het vijftienjarige meisje achterop de bromfiets had geen verdachte zaken op zich.

De politie hield een huiszoeking op de slaapkamer van de jongen, waar 450 gram cannabis gevonden werd. Verder had de verdachten nog twee precisieweegschalen, een voorraad gripzakjes, cash geld en drie grinders verstopt. Op vraag van het parket werd alles in beslag genomen. De onderzoeksrechter bevestigde zondag de aanhouding van de verdachte.