130 reuzen trekken zaterdag door de straten 07 september 2018

Meer dan 130 reuzen trekken op zaterdag 8 september in een grote optocht door de straten van Deurne-Noord.





De deelnemende reuzen komen uit heel Vlaanderen en verwijzen naar oude verhalen en tradities. Daarnaast vullen folkloristische groepen en muziekkorpsen de kleurrijke stoet aan. Meer dan 130 reuzen vertrekken vanaf 14.30 uur in stoet aan het districtshuis van Deurne, Maurice Dequeeckerplein om via de Parkweg - Hooftvunderlei - Frank Craeybeckxlaan - Confortalei - Van Heystveltstraat - Merksemsesteenweg - De Berlaimontstraat - Du Montstraat - Ter Heydelaan - Gallifortlei - Compaensstraat - Clara Snellingsstraat - Pieter De Ridderstraat - Frank Craeybeckxlaan - Hooftvunderlei -Parkweg aan het Maurice Dequeeckerplein te eindigen. (BJS)