13-jarig meisje aangereden dat tram wil halen 07 juni 2018

02u27 1 Deurne Een 13-jarig meisje is gisterenochtend aangereden op de Turnhoutsebaan in Deurne. Ze liep gehaast de straat over omdat ze haar tram naar school, die dreigde te vertrekken, wilde halen.

Volgens getuigen liep ze samen met een vriendinnetje tussen twee geparkeerde wagens door de straat op. "Een bestuurder die net op dat moment aankwam, kon een aanrijding met één van de meisjes niet meer voorkomen", klinkt het bij de lokale politie.





Het meisje kwam door de klap op de voorruit terecht en werd daarna overheen het voertuig gekatapulteerd. De impact van het meisje op de voorruit liet een gigantische deuk achter, maar toch raakte het meisje relatief licht gewond. Ze was zelf nog in staat om naar de ziekenwagen te wandelen vooraleer ze werd afgevoerd. "Het meisje geraakte gekwetst", klinkt het verder bij de politie. "Maar ze was nooit in levensgevaar." (BSB)