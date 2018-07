11.000 euro gestolen bij café The Great Old ZAAKVOERDER BELOOFT BELONING VOOR GOUDEN TIP NAAR INBREKERS NINA BERNAERTS

25 juli 2018

02u48 0 Deurne Twee dieven hebben de kluis van café The Great Old gestolen, goed voor zo'n 11.000 euro. Zaakvoerder Thomas Meersman belooft een beloning voor de man of vrouw die een gouden tip kan geven naar de inbrekers. Hij vermoedt dat de dieven getipt zijn door mensen die de zaak goed kennen, want de daders liepen recht naar de goed gevulde kluis.

Het was een fantastisch weekend geweest voor The Great Old. De eerste fandag bij RAFC Antwerp op de Bosuil afgelopen weekend had voor een gezellige drukte gezorgd in het café van Thomas Meersman. En ook een mooie opbrengst. Die werd veilig opgeborgen in de kluis in het bureau maar dat hield een dievenduo niet tegen.





"Het is echt opvallend hoe die hier binnen zijn geraakt. Ze zijn via de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw zo op mijn koer geraakt en dan binnen kunnen gaan in het bureau. In plaats van te zoeken, naar het café te gaan, de kassa leeg te roven, de bingokast, sigarettenautomaat open te breken of de computer mee te pakken, gaan ze rechtstreeks naar de kluis. Ze hebben die losgemaakt en meegenomen. Dat is allemaal heel goed te zien op bewakingsbeelden. Op 0.50 uur waren ze binnen, een kwartier later waren ze al terug buiten", vertelt Meersman. Een ooggetuige in het appartementsgebouw ziet het duo dan vertrekken en heel de Ter Heydelaan aflopen met de kluis op hun rug, en enkele flessen alcohol die ze ook meegepikt hebben.





De zaakvoerder is kwaad en vreest dat de dieven getipt zijn door mensen die de zaak goed kennen. "Het kan niet dat dit zo maar toeval is. Daarom dat ik de beelden nu ook vrijgeef, ik wil weten wie dit gedaan heeft. Ik ben realistisch, de kans dat ik mijn geld ooit nog terugzie, is zo goed als nihil. Maar ik wil deze mensen wel in de ogen kijken. Ik moet straks mijn leveranciers betalen, mijn bingoman, mijn personeel, de jobstudent. Die kunnen misschien een weekje wachten maar op een week is dat geld niet terug verdiend."





Niet verzekerd

Daarom looft Meersman ook een beloning uit voor de man of vrouw die met de gouden tip kan komen. "Het gaat om ongeveer een half jaarloon, zo'n 11.000 euro. Door de aanval van de Beerschotfans enkele jaren geleden en later ook nog door stormschade, wilde de verzekering mij niet langer dekken voor onder andere diefstal, tenzij met torenhoge premies en franchises. Wat ik nu dus kwijt ben, is niet verzekerd. Ik hoop dus echt wel via de beelden, de daders op het spoor te komen."





De café-uitbater is nu ongeveer zes jaar aan de slag in The Great Old, hij doorstond al de aanval van enkele Beerschot-supporters die alles kort en klein sloegen. Een storm die het hele terras wegblies, maar dit slaat toch alles. "Dit geeft een wrang gevoel, een mokerslag. Het doet mij wel even twijfelen of ik nog wil verder doen met het café. Het is enorm demotiverend."