"Zelfs scheidsrechter is een vluchteling" 40 PLOEGEN VAN OPVANGCENTRA NEMEN DEEL AAN VOETBALTOERNOOI JONATHAN BERNAERTS

21 juni 2018

02u53 0 Deurne Niet toevallig op Wereldvluchtelingendag hebben asielzoekers uit het hele land in het legendarische Bosuilstadion een groot voetbaltoernooi gehouden. Tijdens 'Iedereen op het veld' namen 40 ploegen het tegen elkaar op. "Eindelijk kunnen we ons meten met spelers uit andere opvangcentra."

Woensdagmiddag. Een aangenaam zonnetje warmt Deurne op. Op de oefenvelden van het Bosuilstadion strijden voetbalploegen om winst. Het niveau is niet min: we noteren een aantal splijtende passes en fraaie goals. Andere spelers, die net een wedstrijd achter de rug hebben, verpozen langs de kant. Terwijl de dj zomerse muziek door de boxen jaagt, wordt er druk gekeuveld en gelachen.





"We hebben al drie wedstrijden op rij gewonnen. Misschien kapen we wel de titel weg?" glimlacht Sadik Amadou (18). "In het opvangcentrum waar ik verblijf, in Houthalen-Helchteren, wordt er ook veel gevoetbald. Toch ben ik blij dat we ons op dit tornooi kunnen meten met andere spelers. Voetbal is een heerlijke uitlaatklep. In mijn thuisland Niger voetbalde ik ook veel."





Hetzelfde enthousiasme bij Sadiks ploegmaat, Dritan Nezirov (23) uit Macedonië: "In winst of verlies ben ik minder geïnteresseerd. Het gaat mij om het sociaal contact. Afrikanen, Arabieren, Europeanen: ik heb al zoveel verschillende mensen ontmoet. Eén ding hebben we gemeenschappelijk: we zijn allemaal op zoek naar een betere toekomst."





Blije gezichten

De vele blije gezichten zijn ook Lies Gilis van Fedasil (het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) opgevallen: "Voor de deelnemers is dit een ideaal verzetje. Ze kunnen hun voetbaltalent tonen. En belangrijker: ze komen in contact met lotgenoten. Voetbalploegen van opvangcentra van over het hele land hebben zich ingeschreven. Van Poel-kappele in West-Vlaanderen tot Sugny in Wallonië. Wist je dat zelfs het scheidsrechterkorps mensen zijn die als vluchteling in ons land belandden?"





Voetbaltornooi 'Iedereen op het veld' is aan haar tweede editie toe op de velden van Antwerp. Voorheen werd het (kleinschaliger) georganiseerd op de terreinen van het opvangcentrum op Linkeroever. "Het enthousiasme neemt elk jaar toe", weet organisator Kevin Buytaert. "Wist je dat de inschrijvingen al na twee weken volzet waren? En dat er ploegen al zes maanden aan het trainen zijn om hier een knalprestatie te leveren?"





Buytaert hoopt dat het succes van 'Iedereen op het veld' lokale clubs ertoe aanzet om meer vluchtelingen en asielzoekers in hun ploegen op te nemen. "Het stimuleert hun integratie en hun talenkennis. Het leert hun ploegmakkers ook omgaan met diversiteit. Maar ook puur sportief zijn vluchtelingen en asielzoekers een grote meerwaarde: sommigen kunnen gewoon heel erg goed voetballen."