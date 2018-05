"Wissels verleggen zoals in 1938" SP.A BOOS OMDAT TRAMBESTUURDERS MOETEN UITSTAPPEN JONATHAN BERNAERTS

02u45 0 Deurne Op het kruispunt van de August van de Wielelei en de Ruggeveldlaan in Deurne waant u zich in de begindagen van het openbaar vervoer. Trambestuurders stappen er meermaals per dag uit om met een staaf de wissel te verleggen. "Onaanvaardbaar voor de grootste stad van Vlaanderen dat met een huizenhoog mobiliteitsprobleem kampt", zegt sp.a.

Het defect werd al in 20 april 2017 in een verslag van het TCE (Technisch Comité Exploitatie van De Lijn) aan de kaak gesteld. Maar de melding kon niet verhinderen dat er op 20 februari 2018, een klein jaar later, op het kruispunt in Deurne een zwaar ongeval gebeurde. Een ontspoorde tram knalde frontaal op een bus. Balans: 25 gewonden.

Scheurtjes

Volgens De Lijn zijn het scheurtjes in het wegdek die de wissel verstoren. Woordvoerder Tom Van de Vreken: "Op de Ruggeveldlaan keren vrachtwagens op het stuk met de detectielus (die de wissel aanstuurt). Dat heeft kleine scheurtjes veroorzaakt in het wegdek, met vochtinsijpeling en foutmeldingen als gevolg. De detectielus zal vanaf 4 juni vervangen worden. De bestelling gebeurde trouwens vóór het ongeval op 20 februari, maar heeft een lange levertijd."

Volgens Van de Vreken is het uitzonderlijk dat trambestuurders de wissel manueel manipuleren. "De normale gang van zaken is dat detectielussen de naderende tram detecteren en de wissel goed leggen. Ligt de wissel niet goed, dan kan de bestuurder met een knop vanuit zijn stuurpost de wissel nog goed leggen. Lukt ook dat niet, dan moet de bestuurder uitstappen en het wisselijzer gebruiken." Niet alleen op de Ruggeveldlaan krijgen trams te kampen met slechtwerkende wissels. Uit TCE-verslagen uit 2017 blijkt dat wissels op Herentalsebaan, de Dascottelei, de Florent Pauwelslei en aan de eindhalte Silsburg het al lieten afweten. "De defecte wissels zijn ronduit gevaarlijk", vindt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaamse parlement. "Zou u graag de chauffeur zijn die zich telkens op een druk kruispunt moet begeven? Of een passagier die gewond raakt omdat de chauffeur de wissel niet heeft opgemerkt?" Vandenbroucke neemt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) én De Lijn op de korrel. "De minister zwaait met 'record-investeringen' voor nieuwe trams, maar anno 2018 moeten de bestuurders de wissels verleggen zoals men dat anno 1938 deed. De defecte wissels zijn duidelijk het gevolg van de krimpende exploitatiebudgetten. Maar ik zie ook slecht management bij De Lijn. Hoe kan het anders dat er niet, te weinig of te laat wordt ingegrepen wanneer defecten met wissels worden gemeld?" Het kabinet-Weyts pareert die kritiek. "Het investeringsniveau voor De Lijn ligt structureel 50 miljoen euro hoger dan op het einde van de vorige legislatuur. Het wegwerken van een historische achterstand bij De Lijn, opgebouwd onder ministers van veelal socialistische signatuur, kost helaas tijd."