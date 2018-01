"Waarom doen we dit toch?!" 41STE WINTERFEEST DEURNESE IJSBEREN LOKT 400 ZWEMMERS PHILIPPE TRUYTS

22 januari 2018

02u25 0 Deurne Als je enkel van warme douches houdt, blijft een partijtje zwemmen in water van 4,7 graden een verbazend spektakel. Toch is het jaarlijkse winterfeest van de Deurnese IJsberen altijd weer een voltreffer. Heel toepasselijk was ook het bataljon artillerie uit Brasschaat op de afspraak.

Jong geleerd is oud gedaan en oud gedaan houdt je jong. Zoiets. Vraag het maar aan de vierjarige Oscar en de 90-jarige Pierre Van Put. De eerste trippelde na zijn plons aan de hand van papa Anders Asarby, een Zweedse Antwerpenaar, snel richting kleedkamers. Pierre nam niet eens de moeite om na zijn deugddoende zwembeurt iets warms aan te trekken. Hij geniet gewoon. "Als je eruit komt, voel je je zo goed. Het zou nog beter zijn als mijn knie niet zo tegen wrong." Pierre bekeerde zich pas op zijn 82ste tot de ijsberenfamilie. "Voordien kwam het er niet van. Nu sta ik hier bijna wekelijks. Wat wil je: dit is de beste club van het land."





De omstandigheden waren zondag ideaal aan de zwemvijver van het Boekenbergpark, zo zegt Cor Janssens, voorzitter van de Deurnese IJsberen. "Droog, een beetje zon en weinig wind. Het had heel licht gevroren. Er hebben zich 400 mensen ingeschreven. Tien redders houden zich klaar, maar we hebben nog nooit problemen gekend. Onze club doet het goed: we zitten nu aan 800 leden."





Eerst 5 km gelopen

Onder 6 graden voel je het verschil in watertemperatuur niet meer. Dan is het gewoon ijskoud. De tieners van de Deurnese scoutsgroep Sint-Maarten beamen het, terwijl ze zich warmen aan een bekertje tomatensoep met balletjes. "Vannacht zat ik me af te vragen: waarom doe ik dit?", vertelt Louise Vermeiren bibberend. Naast haar maakt Lien De Jong er geen spel van. "Het is leuk. Al zou ik het niet alleen doen. Het is met vrienden of niet."





Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) is een habitué. "Ik heb als opwarming eerst vijf kilometer gelopen met Antwerp Athletics. Je moet met de juiste ingesteldheid het water in: niet nadenken, gewoon doen. Mijn eerste keer was in 2006."





Ieder zijn limiet

Volgens redder Eddy Ahlström moet iedereen zijn eigen limiet zoeken. "Een halve minuut is meer dan genoeg. Soms gebeurt het dat zwemmers verkrampen omdat ze iets te lang in het water blijven."





Naast de militairen uit Brasschaat en bedrijven als SD Worx en Board of Innovation, ging ook de afdeling Voeding van Mater Dei uit Brasschaat de uitdaging aan. Net als de Deurnese districtsvoorzitter Tjerk Sekeris en districtsschepenen Karen Maes en Elke Brydenbach. Laat de lente nu maar komen.