"Vermijd Ring in paasvakantie" AWV VERWACHT GROTE HINDER DOOR HERSTELWERKEN WEGVERZAKKING DAVID ACKE

24 februari 2018

02u26 0 Deurne Het Agentschap Wegen en Verkeer plant tijdens de tweede week van de paasvakantie ingrijpende werken op de Antwerpse ring ter hoogte van de op- en afrit in Deurne, richting Nederland. Door boringen onder de snelweg in het kader van de Oosterweelverbinding is er een grondverzakking opgetreden. De werken zullen voor heel wat verkeershinder zorgen en het agentschap roept dan ook op de plek te mijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens de tweede week van de paasvakantie het wegdek van de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne, richting Nederland, volledig vervangen. Het gaat in totaal over een lengte van vijftien meter, gespreid over de drie rijstroken. Ter hoogte van de afrit Deurne stelde het agentschap een wegverzakking vast. De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaatsvonden dwars onder de ring. De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt, heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt. "De schade is zichtbaar aanwezig maar vormt op dit moment geen gevaar voor de bestuurders. Het is wel zo dat het probleem aangepakt moet worden om onveilige situaties te voorkomen", aldus Jef Schoenmaeckers van Wegen en Verkeer.





Rechthoek uitsnijden

"Concreet zal een strook wegdek van vijftien meter lang en elf meter breed verwijderd en vernieuwd worden. Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 centimeter, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort. Er wordt letterlijk een rechthoek uitgesneden, die daarna opnieuw opgevuld wordt", legt Schoenmaeckers uit. Het uitsnijden neemt een halve week in beslag en daarna duurt het ongeveer een halve week om het nieuwe beton te laten harden. Bij vriestemperaturen zal dat meer tijd vragen maar die kans is vrij klein volgens het AWV gezien de timing van de werken.





Sportpaleis

De werken starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april. Het spreekt voor zich dat dat gepaard zal gaan met heel wat hinder.





"We spreken hier over de drukste weg van België, dus dat zal gepaard gaan met hevige hinder. Wij raden iedereen aan de ring zoveel mogelijk te mijden. Een goede week voor de eigenlijke werken beginnen we met de voorbereidingen en wordt de middenberm open gemaakt. Zo blijven we in beide richtingen toch drie rijstroken behouden. Maar dat er hinder zal zijn, valt niet te vermijden", zegt het Agentschap.





Door de werken zijn het Sportpaleis en de Lotto Arena niet bereikbaar via de ring van Antwerpen. Tussen 4 en 15 april staat in de Lotto Arena net het wereldkampioenschap acrobatische gymnastiek op het programma. Zij zullen via de afrit Merksem moeten omrijden of gebruik maken van de binnensingel om zo via Spoor Oost de Lotto Arena te bereiken. De aansluitingen van en naar E313 blijven steeds open, al zullen die teruggebracht worden tot één rijstrook.