"Plots was mijn kelder leeg" WOONHAVEN LAAT PER VERGISSING VERKEERDE WONING LEEGHALEN DAVID ACKE

02u58 38 Foto Klaas De Scheirder Christina Fransen in haar leeggehaalde kelder. Deurne Christina Fransen (86), die al 32 jaar in een appartement in Deurne woont, schrok zich een hoedje toen haar kelder plots volledig leeg was. Door een vergissing liet Woonhaven, de beheerder van de appartementen, Christina's kelder leegmaken in plaats van die van haar buren. De maatschappij wil nu 150 euro geven ter compensatie.

Christina stond aan de grond genageld toen ze zondag 10 september voor een lege kelder stond. "Ik wilde een bloempot in mijn kelder zetten. Toen ik de deur openzwaaide zag ik dat mijn kelder volledig leeg was", vertelt Christina. Ze belde meteen naar haar dochter Hilde. "Ik weet nog dat ik al lachend vroeg of ze wel in de juiste kelder stond", zegt Hilde. Maar daar was geen seconde twijfel over. "Dit is al 32 jaar mijn kelder", zucht Christina. De politie kwam langs om vaststelling te doen maar sporen van braak waren niet te vinden. "Vanaf dat moment begon het door te sijpelen dat er een vergissing is gebeurd", gaat Hilde verder. "De buren van mijn moeder waren verhuisd en Woonhaven gaf de opdracht hun kelder leeg te maken. Maar die mannen hebben de verkeerde kelder leeggehaald." Herinneringen aan de geboorte van de dochter, gordijnen, winterjassen, kerstversiering, reiskoffers, tuinmeubels: alles was weg.





150 euro

Meteen belde Hilde naar Woonhaven maar die communicatie verliep niet vlot. "Ik botste telkens op een muur. Het e-mailverkeer kwam vooral van mijn kant. Het enige wat we te horen kregen was dat ze met de zaak bezig waren", aldus Hilde.





Sinds afgelopen dinsdag lijkt er dan toch wat schot in de zaak te komen. "Uit het niets kreeg ik een e-mail van Woonhaven dat ze ons tegemoet willen komen met 150 euro. Voor een volle kelder. Ik antwoordde dat ik hoopte dat dat een grap was." Het was te nemen of te laten, tenzij Christina facturen kon voorleggen. "Maar wie heeft er nu facturen van de afgelopen 32 jaar?" vraagt Christina zich luidop af.





Moeder en dochter hebben zich stilaan neergelegd bij de situatie. "Waarschijnlijk zullen we die 150 euro aanvaarden en schenken we ze aan Music For Life want het gaat ons niet om het geld. De herinneringen zijn we sowieso kwijt", besluit Christina.





Communicatie

Woonhaven betreurt de gang van zaken en geeft toe dat er iets misgelopen is in de communicatie. "Ons antwoord heeft veel te lang op zich laten wachten door een interne fout. We zullen er zeker voor zorgen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt. Maar dat verandert niets aan de zaak. Die financiële vergoeding is iets dat vastgelegd is. Maar we willen zeker niet dat onze klanten het gevoel hebben dat ze tegen ons moeten opboksen want dat is niet waar wij als Woonhaven voor staan", aldus Jan Hendrickx van Woonhaven.