"Onze geliefde brug is weer open" 'BRUG VAN DEN AZIJN' IS 9,10 METER HOGER GEWORDEN JONATHAN BERNAERTS

03 april 2018

02u40 0 Deurne Vreugdekreten bij de inwoners van Merksem en Deurne: hun geliefde 'Brug van den Azijn' is weer open. De brug werd de afgelopen negen maanden vervangen door hoger exemplaar, waar schepen met vier lagen containers wél onder kunnen.

De Burgemeester Eduard Waghemansbrug, beter bekend als de 'Brug van den Azijn', is de 32ste van de 62 bruggen over het Albertkanaal die verhoogd is tot een doorvaarthoogte van 9,1 meter. De bedoeling is om alle bruggen te verhogen zodat de capaciteit van het Albertkanaal met 25 procent stijgt. Schepen met vier lagen containers zullen dan gebruik kunnen maken van de watersnelweg.





Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) zijn de investeringen in de binnenvaart noodzakelijk. "Het Albertkanaal is de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, waarover jaarlijks 40 miljoen ton wordt vervoerd", zegt Weyts. "Zonder de binnenvaart op het Albertkanaal zouden er in 2017 elke dag 8.000 vrachtwagens extra over onze wegen gereden hebben."





De werken aan de 'Brug van den Azijn' gingen in juli 2017 van start en zijn - na negen maanden en dus netjes op schema - helemaal afgerond. De nieuwe brug werd maandagochtend officieel ingehuldigd in de aanwezigheid van minister Weyts, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Luk Lemmens, districtsvoorzitter van Merksem Luc Bungeneers, districtsvoorzitter van Deurne Tjerk Sekeris en gedelegeerde bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts. Vanaf 12 uur mocht het verkeer weer over de brug.





1.000 ton staal

De nieuwe boogbrug van 1.000 ton staal heeft een overspanning van 123 meter en een breedte van 15,6 meter en kostte 15 miljoen euro. Ze is bovendien goed afgestemd op de noden van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Zo zijn in beide richtingen vrije busbanen voorzien en vrijliggende éénrichtingsfietspaden en -voetpaden.





Bij de officiële inhuldiging tekenden heel wat buurtbewoners present. Ze zijn tevreden met het resultaat. "Natuurlijk ben ik blij dat onze geliefde brug weer open is", zegt Rudi (61) uit Merksem. "Ik vind het resultaat zeer geslaagd. De witte pijlers geven de brug extra cachet, vind je niet? Weet je trouwens waar de naam van de brug vandaan komt? 'Den Azijn' was de oude azijnfabriek De Blauwe Hand die er in de 19de eeuw stond."





Gabriël Theunisbrug

In het kader van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal wordt vanaf deze zomer de Gabriël Theunisbrug bij het Sportpaleis onder handen genomen. Die werken zullen 2,5 jaar duren. Het prijskaartje loopt - in vergelijking met de 'goedkope' Brug van den Azijn - op tot 60 miljoen euro.





"De werken aan de Theunisbrug zijn gecompliceerder dan het vervangen van de oude 'Brug van den Azijn'", zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.