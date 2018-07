"Ondertunneling E313 enige goede oplossing voor Rivierenhof" 27 juli 2018

02u37 0

Frank Geudens, provincieraadslid en fractieleider in de Deurnese districtsraad (sp.a), wil dat iets wordt ondernomen tegen de geluidshinder van de E313 in het Rivierenhof. "Ter hoogte van de nieuwe sportvelden voor korfbal en voetbal meet ik meer dan 80 decibel. Uiteindelijk blijft een ondertunneling van de autosnelweg de ideale oplossing."





Geudens nam het onlangs in de provincieraad op voor de vele sportclubs in het Rivierenhof die moeten verhuizen naar de punt van het domein, op de grens met Borgerhout. "Het achtergrondgeluid van vroeger wordt vervangen door oorverdovend lawaai van de E313. Wat gaat de provincie daaraan doen?" De deputatie was bondig in haar antwoord: niet bevoegd. Volgens Geudens zou het doortrekken van de geluidsschermen ter hoogte van de Ruggeveldlaan richting Antwerpse ring een oplossing kunnen zijn. "Maar ik lieg niet als ik zeg dat de voltallige districtsraad de voorkeur geeft aan een ondertunneling van die ene kilometer E313 tussen het rondpunt van Wommelgem en de aansluiting met de ring in Borgerhout. Je wint dan enorm veel ruimte. Helaas is die oplossing geen prioriteit voor de overheid en voor een actiegroep als Ringland." (PHT)