"Nooit één dag met tegenzin gaan werken" BOER JAN ZEGT NA 60 JAAR 'ZIJN' KINDERBOERDERIJ VAARWEL JONATHAN BERNAERTS

22 mei 2018

02u26 0 Deurne Het einde van een tijdperk. Na bijna 60 jaar zegt Jan Hertogs (59) 'zijn' kinderboerderij in het Rivierenhof vaarwel. Boer Jan gaat met pensioen en verhuist in oktober naar Wommelgem. "Nooit ging ik met tegenzin werken. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Of klinkt dat cliché?"

"Ik ga me niet moeien met de zoektocht naar een nieuwe boer. Toch is er een belangrijke vereiste: de geknipte kandidaat heeft best een groot hart voor dieren ... en voor kinderen."





Uiteraard wil boer Jan dat de kinderboerderij in goede handen terecht komt: hij zorgde er de afgelopen zestig jaar voor dat 'zijn' dieren niets tekortkwamen. "Ik heb altijd goed samengewerkt met de mensen van de provincie. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat zij bij het beslissen niet over één nacht ijs zullen gaan."





Het was Jans vader die in 1952 met de boerderij in het Rivierenhof begon. Destijds was het een modelboerderij voor leerlingen van de toenmalige provinciale Landbouwschool voor meisjes. Jan werd er in 1958 geboren en heeft er sindsdien altijd gewoond en gewerkt. In 1975 verwelkomde de boerderij voor het eerst scholen uit de omgeving. Wegens de ziekte van zijn vader nam Jan in 1985 de fakkel over. In 2004 werd de hoeve een volwaardige kinderboerderij: de melkkoeien werden vervangen door vleeskoeien en er gebeurden aanpassingen aan de gebouwen. Sindsdien draait de boerderij op volle toeren. Elk jaar ontvangen boer Jan en een tiental medewerkers en vrijwilligers 12.000 schoolkinderen. Daarnaast worden elk jaar nog eens 18.000 vrije bezoekers verwelkomd.





Jan werkt in loondienst van de provincie en nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Langer aanblijven zag hij niet als een optie. "Ik ben niet meer van de jongste", zegt Jan. "Boeren is een mooie, maar een harde stiel. Als er weer er geitje moest bevallen, veerde ik vroeger 's nachts recht uit mijn bed alsof het niets was. Vandaag gaat dat allemaal iets moeizamer."





Verhuizen naar Wommelgem

Jan besliste om niet langer naast in de conciërgewoning naast de boerderij te wonen. In oktober verhuist hij met zijn vrouw naar Wommelgem. "Hoe ik mijn dagen ga vullen? Met fietsen, wandelen en in m'n tuintje te werken. En nee, ik ga zelf geen dieren houden. Wommelgem ligt maar 6 kilometer hier vandaan. Met mijn elektrische fiets ben ik in een mum van tijd in het Rivierenhof. Wees gerust: ik kom nog geregeld langs, maar niet elke dag. Want voor ik het besef, ben ik toch weer aan het werk."





"We gaan hem missen"

Voor de collega's valt het vertrek zwaar. "Natuurlijk gaan we Jan erg missen", zegt educatief begeleidster Lieve. "Van mij mag hij zoveel langskomen als hij wil. Wist je dat er mensen zijn die denken dat zijn naam écht 'boer Jan' is?"