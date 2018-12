“Mooiste kerskado dat we konden krijgen” Na vijf jaar komt huiskat Aura weer binnengewandeld Nina Bernaerts

17 december 2018

17u34 0 Deurne Wat als… je kat na vijf jaar weer aan de deur staat. Het overkomt Jennifer Willemsen en haar gezin. De kat is gezond en reageert onmiddellijk op haar oude baasjes. Voor de kinderen het beste kerstkado dat ze zich konden voorstellen.

Het is papa Tiago die zeven jaar naar huis kwam met de geadopteerde kitten, Aura. “Het was een kado omdat we toen nog maar met ons drietjes waren, mijn oudste zoon Leandro was amper nog een baby. En we wilden graag een huisdier om ons gezin compleet te maken. We hebben haar goed verzorgd, en we kregen heel veel liefde ook van haar. Ze kon wel altijd naar buiten, via het terras en een boom van de buren kon ze vrij naar buiten en weer binnen. Meestal bleef ze ook in de tuin, ze ging niet ver. Tot ze op tweejarige leeftijd plots weg was,” vertelt Jennifer, die zelf nog verbaasd is van de gebeurtenissen. Het gezin doet ook weken alles om de poes terug te vinden, eten uitzetten en buren bevragen. “Maar het hielp niet, ze was weg. Eerlijk; ik dacht het ergste. Wij wonen op de drukke Bisschoppenhoflaan dichtbij het Sportpaleis, het is hier altijd druk. Ik ging er van uit dat onder een auto terecht was gekomen. Of nog erger, dat iemand aan dierenmishandeling doet en haar iets had aangedaan.”

Toen Tiago enkele dagen geleden thuis kwam, in de donker, en een kat zag wegschieten dacht hij wel: “misschien was dat Aura.” “Maar ik zei meteen dat dat toch niet kon, we zijn vijf jaar later, hoe kon ze nu plots terug zijn. Maar dan kreeg ik een berichtje van de buurvrouw die vroeg of ik of iemand in ons gebouw een kat kwijt was want er zat een poes onder haar auto. De kat was er met geen stokken uit te krijgen. Ik zei ook tegen de buurvrouw dat het onmogelijk was, dat dat niet mijn kat zal zijn. Maar ik was nieuwsgierig, ik zei tegen Leandro, ondertussen tien jaar, ik ga even kijken want misschien is de kat terug. Ik kwam beneden, ik riep haar naam en ze kwam onmiddellijk op mij af. Ik wist direct dat we onze poes terug hadden.”

Auro stelt het naar eigen zeggen goed, heel goed zelfs. “Iemand moet haar verzorgd hebben want ze heeft geen knopen, is een beetje aan de magere kant maar dat was vroeger ook al. We zullen nog met haar naar de dierenarts gaan maar eigenlijk ziet ze er heel goed uit.”

De tienjarige jongen heeft nu zijn maatje terug, en dat zorgde wel voor tranen. “Zo blij dat ze terug in huis is. Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven,” zegt de jongen. En ook broers Dario (6) en Antonio (2), zijn in de wolken met hun nieuwe huisgenoot. De hond is dat wat minder - welteverstaan. “We wilden terug een huisdier maar omdat Aura gaan lopen, was opteerden we voor een hond in plaats van een kat. Een hond kan namelijk niet weglopen. De hond is nog maar een jaar dus nog heel jong. De twee kunnen elkaar nog niet verdragen, we gaan dat nog even in het oog moeten houden. Maar dat komt wel goed. Geen haar aan mijn hoofd dat er nu aan denkt om Aura nog weg te geven.” Waar de kat al die tijd gezeten heeft, zal een raadsel blijven.