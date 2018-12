‘Light my Bike' op Deurne Wintert BJS

06 december 2018

17u00 0

Het cultureel festival Deurne Wintert vindt dit jaar plaats in Park Groot Schijn op 7, 8 en 9 december 2018. Ook dit jaar is er op 8 december weer het evenement ‘Light my bike’.

Het is de bedoeling dat deelnemers zichzelf én hun ongemotoriseerd voertuig maximaal versieren, verlichten en ‘pimpen’ tot een echt pronkstuk. De deelnemers – de organisatie hoopt een 200-tal mensen op de been te krijgen - fietsen dan 7 kilometer als een lichtstoet door de straten van Deurne.

Inschrijven via www.ccdeurne.be.