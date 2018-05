"Hoogtepunt uit clubgeschiedenis" ROYAL ANTWERP EERT SPELERS DIE 25 JAAR GELEDEN FINALE EUROPACUP II SPEELDEN DAVID ACKE

14 mei 2018

02u33 0 Deurne Op 12 mei 1993 slaagde Royal Antwerp FC er als laatste Belgische club in om een finale van een Europese beker te spelen. Dat ze die match in Wembley met 3-1 verloren van Parma, is nu slechts een voetnoot. Zaterdag eerden de club en zijn supporters hun Wembley-helden voor de match tegen Sint-Truiden.

Vraag de gemiddelde Antwerpsupporter welke datum in zijn clubherinneringen gegrift staat en de kans is groot dat hij of zij 12 mei 1993 antwoordt. Die dag speelde The Great Old als laatste Belgische club een Europa finale. Voor de match tegen Sint-Truiden werd de ploeg van toen geëerd. Oud-trainer Walter Meeuws, Danny Koeckelkoren, Rudi Smidts, Hans Peter Lehnhoff, Alex Czeniatinsky, Cisse Severeyns, Wim Kiekens, Didier Segers ... bijna allemaal waren ze op de afspraak voor hun ereronde. Een volle Bosuil ontving hen met een oorverdovend applaus. De supporters zijn hun ploeg die 25 jaar geleden het onmogelijke realiseerde duidelijk nog niet vergeten.





In het Wembley stadion stond stamnummer één op 12 mei 1993 tegenover het Italiaanse AC Parma in de Europacup II-finale. "Dat we die finale haalden,was eigenlijk al een klein wonder", herinnert toenmalige spits Cisse Severeyns zich. "Op de een of andere manier trokken we altijd aan het langste eind ook al verdienden we dat niet altijd", lacht hij. De finale tegen Parma begon slecht. Na nog geen tien minuten scoorden de Italianen een eerste keer. Dat Cisse met een mooie stifter de gelijkmaker scoorde zorgde voor een delirium bij de zowat 17.000 meegereisde supporters. "Uiteindelijk wonnen de Italianen de match verdiend. We hebben het elan van heel dat tornooi niet verder kunnen zetten in de finale", vertelt Severeyns.





Groots feest in Londen

Toch praat niemand over die ene verloren finale. "Dat is net het mooie aan heel het verhaal. Die bekerfinale wordt herinnerd als iets ongelofelijks uniek en positief. Een hoogepint in de clubgeschiedenis. Geen enkele supporter zal het hebben over die verloren finale", aldus de toenmalige spits. "Ik denk dat de spelers meer ontgoocheld waren dan de supporters."





En dat bleek toen ook het geval. De hele buurt rond het Engelse Trafalgar Square kleurde na de finale rood-wit en de supporters bouwden een Antwerpfeestje rond het beeld van Nelson. Toenmalig Antwerptrainer Walter Meeuws herinnert zich vooral de wedstrijd tegen Steaua Boekarest nog erg goed in de campagne die vooraf ging aan de finale. "Thuis speelden we een scoreloos gelijkspel. Dan weet je dat het ginder moeilijk wordt. Van in het begin probeerde Steaua ons te intimideren. Tijdens de opwarming kwamen ze steeds op ons toegewezen deel lopen en drukten ze ons steeds meer richting die metershoge muur van sneeuw. Heel akelig en kil." Uiteindelijk werd het 1-1 en ging Antwerp door naar de halve finale. De kans dat een Belgische club dit huzarenstukje overdoet, acht Meeuws zeer klein. "Het kan misschien wel 100 jaar kan duren voor een Belgische club Antwerp achterna gaat."