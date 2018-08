"Hoe sneller Antwerp Airport sluit, hoe liever" GROEN WIL GEEN UITSTEL, SP.A WIL NOG WACHTEN TOT 2030 JONATHAN BERNAERTS

08 augustus 2018

02u52 0 Deurne Het nieuws dat VLM Airlines zeven van de negen verbindingen vanuit Antwerpen schrapt, doet de discussie oplaaien. Heeft een luchthaven op amper 40 kilometer van Zaventem een toekomst? Sp.a en Groen vinden van niet. "Hoe sneller Antwerp Airport dicht is, hoe liever", klinkt het bij Groen. Sp.a wil wachten tot 2030.

VLM vliegt momenteel vanuit Antwerpen naar Aberdeen, Londen, Zürich, Birmingham, Keulen, München, Rostock en Maribor. Ook Manchester stond op de planning. Maar nu heeft het moederbedrijf beslist om het aantal lijnvluchten de komende weken drastisch in te krimpen. Alleen de lijnvluchten naar Londen City en Zürich blijven over, de rest wordt stopgezet. Volgens VLM presteerden een aantal routes niet zoals gehoopt. De maatschappij wil haar focus nu verleggen naar chartervluchten. In opdracht van bedrijven bijvoorbeeld, die met klanten naar hun fabrieken willen vliegen.





Ruimte voor park en scholen

De drastische beslissing van VLM doet de discussie over de toekomst van Antwerp Airport oplaaien. Sp.a Antwerpen pleit voor een sluiting tegen 2030. "Het gebruik van de luchthaven voor toeristische vluchten kan moeilijk rationeel verantwoord worden met een nationale luchthaven op amper veertig kilometer", zegt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. Op de 180 hectare vrijgekomen ruimte zou een park moeten komen, vindt sp.a Antwerpen. "Met aan de rand plaats voor scholen, woningen en recreatie. De huidige bedrijfsruimte blijft voor economische activiteiten bestemd. Voor de 60 personeelsleden (voltijdse equivalenten) moet er een transitieplan komen in samenwerking met de VDAB en de sociale partners."





Op kap belastingbetaler

Groen wil niet wachten tot 2030. "Hoe sneller Antwerp Airport dicht is, hoe liever", zegt Vlaams parlementslid Ingrid Pira. "Op de luchthaven worden al jaren lijnen opgestart en daarna onmiddellijk weer afgesloten, dat is niet nieuw. De luchthaven heeft geen toekomst, ze is te klein en ligt te dicht bij dichtbevolkt gebied. Bovendien houdt de Vlaamse regering de luchthaven al jaren in stand met subsidies. Dit is een totaal irrationeel verhaal, waar de belastingbetaler voor opdraait."





Wie niet van een sluiting wil weten, is Antwerps Open Vld-kopstuk Philippe De Backer. "Antwerpen heeft wel degelijk nood aan een eigen luchthaven, zij het dan voor zakenvluchten", zegt hij. "Hoe we de luchthaven rendabel kunnen houden? Ik denk aan samenwerkingen met de hogesnelheidstreinen van Thalys. We vergeten dat we hier een belangrijke stop hebben. In principe ligt het station hier dichter bij de luchthaven dan alle andere stations, die kaart moeten we uitspelen."