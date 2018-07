'Green Flag' wappert in Rivierenhof GROENDOMEIN KRIJGT ERKENNING ALS EERSTE PARK IN BELGIË DAVID ACKE

17 juli 2018

02u38 0 Deurne Het groendomein Rivierenhof heeft als eerste park in België de Green Flag Award gekregen. Dat is een internationale erkenning voor parken die voldoen aan strenge voorwaarden. "We willen een park zijn voor iedereen", zegt directeur Peter Verdyck.

Vanaf nu wappert de Green Flag trots voor het kasteel in het Rivierenhof. Dat is een internationale erkenning voor groene openbare ruimtes waar ingezet wordt op een goed management met aandacht voor elke bezoeker en waar het groenbeheer zorgvuldig in de gaten wordt gehouden. Daarmee is het provinciaal groendomein het eerste park in België dat de award binnenhaalt. "Een jaar geleden zijn we begonnen met het opmaken van een managementplan. Daarin formuleerden we onze visie en onze missie. We willen een park zijn voor iedereen en ervoor zorgen dat we dat ook blijven voor de komende twintig jaar", vertelt directeur Peter Verdyck. Zo'n managementplan opstellen was een werk van lange adem. Daarom ging de directeur eens over de Noordzee piepen in het "land der parken" Engeland. "De Green Flag Award is een Engelse uitvinding. Als het op parkbeheer aankomt, zijn zij met voorsprong het topland. Die boodschap willen ze nu ook internationaal uitdragen en daarom kunnen nu ook andere domeinen buiten Engeland de award krijgen", aldus Verdyck. Alleen al in Londen zijn er 424 parken en groendomeinen die een Green Flag hebben wapperen.





Jury

Het managementplan werd opgestuurd en een eerste jury las het verslag. "Nadien is er nog een jury op bezoek geweest op 19 juni. Zij spraken met medewerkers, bezoekers en kwamen de werking opvolgen. Nadien is het uiteraard bang afwachten op het verdict. Maar ondertussen weten we dus dat we de award binnen hebben", zegt een trotse directeur.





De jury gaat na of de groene, openbare ruimtes goed worden gerund en of ze tegemoet komen aan de vragen en noden van de bezoeker. Het systeem van de Green Flag verzekert dat mensen onbeperkt toegang krijgen tot groen, ongeacht waar ze wonen. "De vlag is meteen ook een erkening voor de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers, en het bestuur van het park", aldus de directeur.





Maar meteen voegt gedeputeerde Jan De Haes eraan toe dat deze award geen eindhalte mag zijn. "Elk jaar moeten we ervoor zorgen dat we vooruitgang boeken. Het is een ambitie die we ieder jaar moeten waarmaken. Wie geen positieve evolutie maakt, loopt het risico geen Green Flag Award meer te krijgen."





België is het vierde Europese land dat een park heeft met het kwaliteitslabel. Duitsland heeft elf parken met het label, in Nederland zijn er acht en Spanje telt net als België één groene vlag. De Green Flag Award bestaat al 22 jaar.