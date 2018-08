"Geen straf, maar eer om hier te poetsen" Antwerp Streetboys houden tribunes Royal Antwerp schoon DAVID ACKE

11 augustus 2018

02u44 0 Deurne Twee keer per week, een heel seizoen lang, zullen de Antwerp Streetboys de tribunes van Royal Antwerp FC schoonmaken. Het project

kadert binnen Streetboys@Work om de dak- en thuislozen klaar te stomen om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan.





Met een schuurborstel in de hand, een emmer water en een vod, gaat een delegatie van de Antwerp Streetboys door tribune 2. De ploeg van dak- en thuislozen neemt zijn taak zeer ernstig.





"Je moet eens kijken naar de banken die we al gepoetst hebben. Spierwit zijn ze. Er komt nogal wat vuil af, hoor", vertelt Patrick. "Het is geen straf , maar een eer dat we dit voor onze geliefde club mogen doen."





Via Streetboys@Work worden de Antwerp Streetboys voorbereid op een echte job. "Streetboys@Work zorgt ervoor dat onze mensen leren wat het is om op tijd te moeten komen, hoe ze moeten functioneren in groep en wat het betekent te moeten werken voor een chef" vertelt projectverantwoordelijkePia Plasmans. De Antwerp Streetboys trainen zelf wekelijks op de Bosuil. In het kader van de Belgian Homeless Cup nemen ze het op tegen 17 andere teams, verspreid over heel België.





Identiteit terug

"Vaak gaat het om mensen die hun identiteit verloren zijn. Door ze deel te laten uitmaken van de onderhoudsploeg van Royal Antwerp, krijgen ze hun identiteit terug. Ze mogen bijdragen aan de club van hun hart", gaat Pia verder. Haar ultieme doel is een jobbeurs organiseren op de Bosuil met alle sponsors en partners van Antwerp. "En hopelijk vinden onze mensen op die manier werk." Patrick is alvast helemaal mee met het project. "Schitterend toch? Het voelt goed dat je het vertrouwen krijgt van mensen en dat de hele club je steunt." Zijn collega's Sven, Ingird, Toreno, Dave en José treden hem bij, terwijl ze vlijtig verder werken. "Thuis hou je het ook proper hé, dus waarom zouden we dat hier niet doen?", zegt José. Volgens Patrick is dit project noodzakelijk. "Je leert wat het is om met verantwoordelijkheid om te gaan en bovendien verdien je er een zakcentje mee. Maar bovenal voelen we ons enorm gewaardeerd."





"Trots"

Naast het onderhoud en de opkuis van de tribunes, kunnen de Streetboys ook ingezet worden voor de groendienst. Maar met de tribune zijn ze al even zoet. "Vooral na de thuismatchen," lacht Patrick. "Een echte ravage is het dan. Maar als je dan het resultaat ziet, voel je je trots."





De Antwerp Streetboys zullen elke maandag- en vrijdagvoormiddag de handen uit de mouwen steken en dat een heel seizoen. Streetboys@Work is een samenwerking tussen Buro Aktief (een deelwerking van Free Clinic vzw), de Antwerpse Sportdienst SportingA en RAFC. "Een goed draaiende driehoek waarbij ieder vanuit zijn eigen werking bijdraagt aan dit waardevolle project," besluit Plasmans.