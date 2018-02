"Efteling en een vleugje Cirque Du Soleil" NIEUW LICHTSPEKTAKEL VANAF OKTOBER IN RIVIERENHOF DAVID ACKE

27 februari 2018

02u39 0 Deurne Het Rivierenhof is vanaf oktober het decor van een nieuw totaalspektakel: De Grote Schijn. Tijdens een twee kilometer lange wandeling word je als bezoeker ondergedompeld in een magische wereld waar technologie, muziek en natuur één moeten worden. Componist en muzikant Jef Neve zal de muziek schrijven, comedy- en televisiemaker Lieven Scheire zal het technische voor zijn rekening nemen.

Dat het Rivierenhof meer is dan een park om door te wandelen, dat is niet nieuw. Met onder andere het Openlucht Theater valt er regelmatig iets magisch te bewonderen. En daar komt vanaf 26 oktober iets nieuws bij: De Grote Schijn. Als we de organisatie mogen geloven, wordt het een "totaalspektakel dat nooit eerder gezien is in Europa." Tijdens De Grote Schijn wordt het Rivierenhof ondergedompeld in een feeërieke sfeer waar muziek, projectie en lichtspektakel centraal zullen staan. Daarvoor komen we al eens buiten met deze vriestemperaturen. Het nieuwe project werd gisteren voorgesteld aan de vijver waar voor de gelegenheid een vleugelpiano werd geplaatst. Ambassadeur Jef Neve gaf alvast een kleine impressie van wat we er ons muzikaal mogen bij voorstellen. De setting klopte alvast. De sneeuwvlokjes die neerdwarrelden waren de spreekwoordelijke kers.





Neve zal het spektakel voorzien van muziek. Lieven Scheire, de andere ambassadeur, zal zich, als zelfverklaard ubernerd, bezig houden met de technische mogelijkheden. "Eindelijk kan ik alles wat mogelijk is op vlak van techniek uit de 'nerdkelder' halen", grapte hij. "Vandaag is er technisch zoveel mogelijk maar het interessante zit hem in het feit dat je als bezoeker net niet met die techniek mag bezig zijn. Het moet lijken alsof techniek en natuur een en hetzelfde zijn. Als iemand een goed muziekstuk speelt, ben je ook niet bezig met het materiaal waarmee die viool gemaakt is", aldus Scheire. Al hoopt hij stiekem achteraf toch wat vragen te krijgen over het technische gedeelte. "Uiteraard sta ik klaar om uitleg te geven. Zo ben ik dan wel. Maar alleen achteraf. Tijdens de wandeling telt alleen de totaalbeleving, de impressie."





Mix

Maar wat kan je als bezoeker juist verwachten. "Ik kan het niet meteen vergelijken met iets anders. Het is een mix van verschillende concepten. Het is een soort lichtfestival met Efteling-invloeden en een vleugje Cirque Du Soleil", vertelt regisseur Christophe Van Hostauijen. Al noemt hij zich hier liever geen regisseur. "Er zit geen verhaal in. De verschillende scènes vloeien wel organisch over in elkaar maar nergens zullen er bordjes staan die uitleggen wat je als bezoeker te zien of te horen krijgt. De invulling van alles, is voor de bezoeker. Het suggestieve is in dit geheel heel belangrijk", aldus Christophe, die al heel wat spektakels geregisseerd heeft maar met dit project ook iets nieuws onder de arm heeft genomen.





De wandeling zal twee kilometer lang zijn en loopt van 26 oktober tot en met 4 november 2018 tijdens valavond. Bezoekers wandelen op eigen tempo. Per kwartier vertrekt een groepje mensen zodat er niet te veel volk op het zelfde moment de wandeling aanvat. Info: www.degroteschijn.be.