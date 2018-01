"Dit had ik niet verwacht" Loes Sels snelt naar de zege in Leuven WALTER JORIS

02u36 0 Belga Loes Sels doet door haar overwinning vertrouwen op voor het BK. Deurne Onze streekrenster Loes Sels heeft op indrukwekkende wijze de Soudal Classics-wedstrijd in het Leuven gewonnen. De renster van het Crélan-Charles Team haalde het solo voor de Nederlandse Thalita de Jong en Carmen Alvarado. Het moet wel gezegd worden dat er vele toppers niet aan de start stonden, maar dat maakt niet de rekening van de rensters die wel present tekenden.

Loes Sels nam een zeer snelle start en zette de rest van het deelnemersveld meteen onder druk. Sels bleef volle bak doorgaan en pakte meteen een kleine voorsprong. Na enkele knappe technische passages bouwde ze haar voorsprong verder uit tot vijftien seconden. In haar sierlijke stijl bouwde ze haar voorsprong ronde na ronde verder uit, met het gekende resultaat.





"Voor aanvang van de wedstrijd zat ik toch met enkele vraagtekens", zegt Loes Sels. "Zaterdag was ik afgezakt naar de wedstrijd in Gullegem, waar ik tijdens de opwarming mijn voet verzwikte. Daarom opteerde ik om niet van start te gaan. Ik heb een bezoek gebracht aan de kinesist, die mijn voet heeft ingetapet. Gelukkig had ik er in Leuven geen hinder van. Ik nam een zeer goede start en pakte onmiddellijk de koppositie. Zonder dat ik het goed en wel besefte reed ik alleen aan de leiding. Ik ben op mijn tempo blijven verder rijden, zonder al teveel risico's te nemen. Deze overwinning is uiteraard een morele opsteker voor het BK van zondag in de duinen van Koksijde", besluit Loes Sels.





Jarno Bellens bij junioren

Onze streekrenner Jarno Bellens heeft op knappe wijze de Soudal Classics juniorencross gewonnen. Bellens haalde het voor Gerben Kuypers en onze andere streekrenner Xander Geysels mocht als derde mee op het podium. Vroeg in de wedstrijd reden Jarno Bellens, Gerben Kuypers en Witse Meeussen op en rond het militaire domein weg van hun concurrenten. Met nog twee ronden voor de boeg deelde Jarno Bellens een eerste speldenprik uit, en zette daarmee zijn twee medevluchters onder druk. Jammer genoeg kreeg Meeussen af te rekenen met pech aan de ketting. Meeussen kreeg zijn ketting niet meer gerepareerd en moest daardoor de strijd staken. Intussen was Bellens op de solotoer gegaan met het gekende resultaat.





Nieuwelingen

Bij de nieuwelingen ging de overwinning naar Dante Coremnas. De renner van het Callant-Doltcini Team haalde het voor zijn teamgenoot Arne Baers en Jelle Harteel.