"Die gangsters geven niks om mijn auto" DJ MON ZIT ZONDER WAGEN NA AANSLAG MET HANDGRANATEN PATRICK LEFELON

17 maart 2018

02u50 0 Deurne De luisteraars van Radio Minerva moesten het vrijdagmorgen zonder hun vertrouwde dj Mon stellen. Raymond De Lathauwer (82), alias dj Mon, was te erg onder de indruk van de aanslag met handgranaten in zijn Van Heysveltstraat. Zijn auto werd tot schroot herleid. "De verzekering betaalt niets terug", sakkert Raymond.

De Van Heysveltstraat is de jongste weken rustiger dan normaal. Wegenwerkers leggen de aansluiting van de straat met de Lakborslei opnieuw aan. Daarom is de Van Heysvelstraat aan één kant afgesloten. De daders moeten hun aanslag met handgranaten goed voorbereid hebben. Niemand heeft een vluchtwagen of verdachten opgemerkt.





Een buurtbewoner: "Toen ik vannacht wakker werd van die luide knallen, dacht ik direct aan de vrachtwagens van de wegenwerkers. Tot ik op de wekker keek en zag dat het maar 2.45 uur was. Dat was toch wel heel vroeg. Dan ben ik op straat gaan kijken en zag de schade aan al die auto's."





Iedereen was op slag wakker. Buurvrouw Regina zag dat de twee handgranaten voor het huis van haar buurman waren ontploft. De Marokkaanse buurman was zelf op vakantie. Zijn vrouw en zijn zonen waren wel thuis. Eén van de zonen, T.B., werkt als chauffeur op een containerterminal in de Antwerpse haven. Vermoedelijk werd hij geviseerd door de aanslagplegers.





Regina zat vooral in met haar bejaarde buurman Raymond. Zijn auto staat gewoonlijk in de garage maar donderdagnacht stond hij toevallig op straat, net voor het geviseerde huis. De twee handgranaten ontploften precies links en rechts van zijn wagen.





Radio Minerva

Raymond: "Mijn autoke was zo'n goed gerief. Zestien jaar oud maar net wat ik nodig had voor de verplaatsingen die ik op mijn leeftijd nog doe. Zoals naar de studio van Radio Minerva rijden. De verzekering komt blijkbaar niet tussen in de schade. Ik moet mijn auto op eigen kosten laten takelen en laten herstellen. Dat is het toch niet waard. De auto is per totale. Daar staan die gangsters natuurlijk niet bij stil. "





Ook andere bewoners belden vruchteloos naar hun verzekeraar met de vraag of de schade werd gedekt. Niet dus, behalve wie een omniumverzekering heeft.





Een hersteller van autoruiten was er als de kippen bij. "Bij mij kost een nieuwe zijruit 128 euro, bij Carglass betaalt u het dubbele." Ook schade-experten van gebouwen kwamen langs. Voor hen viel er weinig te rapen want slechts een tweetal huizen werd serieus beschadigd. In de andere gevels waren er amper zichtbare gaatjes van de inslagen van de metalen balletjes of stukjes van de granaten.





Een jonger koppel bracht haar twee kinderen 's nachts in allerijl naar familie. "De kinderen zijn veel te nieuwsgierig. Ik wilde vermijden dat zij die hele stoet van politie, brandweer, laboranten en ontmijningsdienst zouden bezig zien. Nu hebben wij gezegd dat er een auto is ontploft. De context van aanslagen in de drugsmaffia hoeven zij niet te kennen", vertelde de mama.





Nog een andere bewoonster reageerde gelaten op de aanslag. Zij belde een takeldienst om haar auto met gebarsten ruiten en kapotte banden op te halen. "Erg? Wat is erg. Er zijn geen gewonden. Dat is het belangrijkste. De schade aan de auto's is te herstellen. Dat is het minste."