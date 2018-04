"Dé Herentalsebaan blijft bereikbaar. Náh!" 17 april 2018

'Dé Herentalsebaan blijft bereikbaar. Náh!' Dat staat te lezen op gevelbordjes die de handelaars van de winkelstraat in Deurne-Zuid hebben opgehangen. Ook voor de bewoners zijn er bordjes met het opschrift: 'Ik winkel op de Herentalsebaan'. Met de campagne willen de winkeliers hun klanten duidelijk vertellen dat ze ook tijdens heraanleg bereikbaar zijn.





Begin deze maand werd tussen de Zwitserse apotheek en 't Mestputteke al begonnen met het verbreden van de stroken voor het openbaar vervoer. Vanaf 19 mei gaat de winkelstraat op de schop. De werken zullen in december afgerond zijn. Opvallend: de vernieuwde Herentalsebaan krijgt een blikvanger. Over de 'landmark' is nog niets concreet beslist, maar de kans is groot dat het een standbeeld wordt.





Het is eerder ongewoon, maar de handelaars zijn blij dat de werken starten. "Wat haalt het uit om te klagen? Helemaal niets, want de werken moeten nu eenmaal gebeuren", zegt Hassan Aarab, voorzitter van handelaarsvereniging Winkelcentrum Deurne-Zuid. "We willen nu een positieve boodschap uitdragen: onze winkels blijven bereikbaar voor onze klanten."





(BJS)