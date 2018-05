"Besparing kost ons € 4.000. Per maand!" PEPERDUUR MEDICIJN VAN ZIEKE VADER PLOTS NIET MEER TERUGBETAALD JONATHAN BERNAERTS

24 mei 2018

02u29 0 Deurne Patiënt Marc Wouters (67) uit Essen, die aan de zeldzame aandoening myelofibrose lijdt, kreeg zopas slecht nieuws te verwerken. Het medicijn dat zijn leven draaglijk maakt, krijgt hij niet langer terugbetaald. Voortaan zal Marc zélf 4.000 euro per maand moeten ophoesten.

"Besparen mag, maar toch niet op de gezondheid van de mensen. En al zeker niet op de gezondheid van mijn papa", zegt dochter Pascale (33) uit Deurne.





Drie jaar geleden werd bij Marc 'myelofibrose' vastgesteld. Die zeldzame ziekte tast het beenmerg aan en zorgt ervoor dat er te weinig gezonde bloedcellen geproduceerd kunnen worden. Bij patiënten vergroot hun milt omdat het orgaan het defect aan het beenmerg probeert te compenseren en bloed gaat maken. Die vergrote milt veroorzaakt hevige pijn. Marcs levenskwaliteit ging zienderogen achteruit. "Toen hij de diagnose kreeg was papa aan zijn bed gekluisterd. Door een vergrote milt en de zware behandeling met bloedtransfusies kon hij nauwelijks nog functioneren. Eten deed hij amper. Hij was fel vermagerd."





Kwiek

Het medicijn Jakavi bracht beterschap. "Jakavi zorgde ervoor dat zijn bloedwaarden weer stabiel werden", vertelt Pascale. "Plots zag papa er weer kwiek uit. Hij kon zelfs weer naar de winkel. Echt, hij was een ander mens geworden." Maar vorige week bracht de behandelende arts slecht nieuws. De ziekteverzekering zou het medicijn dat Marcs leven draaglijk maakt, niet langer terugbetalen. Gevolg? De Essenaar moet in de toekomst in zijn eentje 4.000 euro per maand ophoesten. "Dat nieuws sloeg in als een bom", zegt Pascale. "Papa heeft nog een voorschrift tot juli, maar daarna is het bang afwachten. Een alternatief is er niet. We hadden gehoopt dat het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) ons zélf van de beslissing op de hoogte zou brengen. Nee, papa moest het van zijn dokter vernemen."





Brief aan minister

"Paradoxaal genoeg zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van Jakavi nét versoepeld, waardoor er nog meer patiënten dan voorheen in aanmerking voor een terugbetaling", klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Maar de voorwaarde voor de terugbetaling van Jakavi is uiteraard dat er verbetering in de gezondheidstoestand is. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de grootte van de milt afneemt."





"Bij mijn weten blijft papa's milt even groot", zucht Pascale. "Maar door Jakavi voelt hij zich stukken beter. Zonder het medicijn gaat hij opnieuw verzwakken. Ik hoop dat er een oplossing gevonden wordt. Voor mijn papa en voor alle andere mensen die aan deze vreselijke ziekte lijden." Pascale bezorgde minister De Block (Open Vld) een brief waarin ze om een oplossing vraagt. Een antwoord kreeg ze voorlopig niet.