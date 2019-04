“Al bloedband ontdekt met Karel De Grote en Rubens” Workshop laat je op ontdekkingstocht gaan in je eigen stamboom Annelin Marien

02 april 2019

16u03 0 Deurne Gisterenavond vond de eerste workshop stamboomonderzoek plaats in Wommelgem. Werner Vols uit Deurne en Kim Wagemans uit Wommelgem, twee fanatieke stamboomonderzoekers, vonden dat het tijd was hun passie eens te delen met enkele geïnteresseerden uit de buurt. “Ik merk dat mensen steeds vaker willen weten waar ze vandaan komen”, zegt Werner. “Wij helpen hen er graag bij om hun roots op te zoeken, en te zien hoe ver we hun stamboom terug kunnen halen.”

Werner Vols en Kim Wagemans, zelf al enkele jaren bezig met genealogie, organiseerden gisteren een eerste workshop stamboomonderzoek. “Veel mensen weten niet hoe je hieraan moet beginnen, maar willen wel weten waar ze vandaan komen. Daarom hadden we het idee om eens samen te komen met enkele geïnteresseerden, om te zien hoever we hen kunnen helpen in het reconstrueren van hun stamboom”, zegt Werner. Dat kan aan de hand van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. “De start van elke stamboom, ben jij zelf. Dan komen je ouders, grootouders, overgrootouders, en zo bouw je alsmaar verder. Op één avond kan je al best ver geraken, zeker als we elkaar helpen. Maar we zijn wel van plan om nog vaker zulke ontmoetingen te organiseren.”

35.000 aktes opgezocht

Werner is zelf al 38 jaar bezig met stamboomonderzoek, en in al die jaren heeft hij al 35.000 aktes opgezocht. Zijn stamboom gaat terug tot 400 na Christus. “Toen mijn moeder is overleden, had ik niemand meer om vragen aan te stellen over mijn familie. Als mijn zoon dan vroeg wie zijn overgrootouders waren, kon ik hier niet op antwoorden, en ben ik zelf beginnen te zoeken. Zo is het bij mij allemaal begonnen, ondertussen heb ik zelfs al ontdekt dat Karel De Grote en Rubens in mijn stamboom zitten.” (lees verder onder de foto)

Twee enthousiastelingen die gisteren aanwezig waren, waren Gusta en haar schoondochter Tania. Gusta is net 91 jaar geworden, en het leek hen leuk om voor haar verjaardag Gusta’s stamboom te reconstrueren. “We zijn al bij de ouders van mijn grootouders geraakt”, zegt Gusta. “Ik heb enkele doodsprentjes bij, maar ze helpen ons hier ook goed door dingen op te zoeken op de computer.” En bij de volgende samenkomst zijn de twee er waarschijnlijk weer bij. “Ik zou dit zeker nog weleens willen doen! En misschien kom ik zo nog uit bij een rijke nonkel in Amerika, wie weet.”