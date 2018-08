"78.000 inwoners, maar geen eigen identiteit" PROFESSOR BRUNO DE WEVER HAALT UIT NAAR DISTRICSTBESTUUR NINA BERNAERTS

02 augustus 2018

02u47 0 Deurne "Ik voel mij niet echt een Deurnenaar." Een opvallende uitspraak van professor Bruno De Wever, die al 15 jaar in Deurne woont. De broer van burgemeester Bart De Wever kaart in een opiniestuk aan dat zijn district een identiteit mist en dat het bestuur meer moet doen voor de armsten in de wijk.

Zelf woont Bruno De Wever in een gerenoveerd kasteel, veel indrukwekkender kan het niet. Samen met vijf andere gezinnen maakten ze er een groot cohousingproject van. "De vijf gezinnen die de sprong waagden, wonen er nog steeds en hebben het zich het nog geen moment beklaagd. Ondanks Deurne."





Want het district, daar heeft De Wever het soms wel moeilijk mee. Het district dat opgedeeld wordt in noord en zuid en waar vooral de noordkant het moeilijk heeft: vooral armere gezinnen, kleine, onderkomen huisjes, drukke straten en weinig openbare ruimte. "Het is gek, Deurne is zowat de groenste gemeente maar dat voel je hier in Deurne noord niet. Er is gebrek aan openbare ruimte. Nochtans is dat hier broodnodig want de gezinnen hier, met vier of vijf kinderen, wonen in kleine huisjes. Vaak kunnen die kinderen niet anders dan op de straat terecht. Dit zijn mensen met kleine inkomens, die kunnen niet op reis, die zijn echt aangewezen op wat ze in de buurt kunnen vinden. En dat is weinig", zegt De Wever.





Wijkwerking

Dat het stadsbestuur ook de wijkwerking en de buurthuizen heeft afgebouwd, begrijpt hij dan ook niet. "We hebben hier zelfs een petitie ondertekend om het buurthuis uit handen te houden van een privé-investeerder. Via een top-down systeem kan je toch niet aan buurtwerking doen? Het is uiteindelijk ook niet doorgegaan maar de buurtwerkers die hier regelmatig waren met spelmateriaal of activiteiten organiseerden, zijn wel weg."





Bibliotheek

"Hier zou de openbare bibliotheek van Deurne bijvoorbeeld een grotere rol in kunnen spelen. Zorg dat kinderen en jongeren er terecht kunnen om hun huiswerk te maken maar eveneens om op internet te kunnen. Dat ouderen er terecht kunnen voor hun krant maar ook om alle e-formulieren in te vullen. Als je dan enkele mensen hebt die zich fulltime inzetten om te bemiddelen maar ook te beteugelen wanneer dat nodig is, heb je echt een ontmoetingsplek."





Ook de sociale mix in de wijk is ver zoek. "Er doen zich op korte termijn wel wat opportuniteiten voor. Zo verhuizen de stadsdiensten en het oude politiekantoor en komt er hier wel wat ruimte vrij. Die zou je kunnen benutten om er aantrekkelijke en betaalbare woningen neer te zetten voor het gezin uit de middenklasse, voor de mensen uit de buurt die zich willen verbeteren. Hier moet een betere mix komen van sociale woningen en degelijke betaalbare woningen."





Deurne heeft, ondanks zijn 78.000 inwoners, geen eigen identiteit zegt De Wever nog. "Waar dat in Borgerhout of Zurenborg wel is. Deurne heeft meer nodig dan het magnifieke Rivierenhof. Een plek met horeca waar mensen samenkomen, een echt centrum. Dat zou fijn zijn."





Bart De Wever reageerde al op zijn broer: "Ik deel zeker een aantal bezorgdheden van mijn broer, maar er is al veel gebeurd in Deurne en er zal nog meer gebeuren, ten goede. Te negatief doen over het district helpt niemand."