"506 huizen verdienen bescherming" DISTRICT WIL GEBOUWEN OP LIJST ERFGOED PLAATSEN PHILIPPE TRUYTS

16 mei 2018

02u41 0 Deurne Het district Deurne wil graag 506 historische huizen laten beschermen. Heel wat voorbeelden daarvan vind je in de Venneborglaan en de Boekenberglei. "Intussen hebben al 106 woningen de inventaris onroerend erfgoed van Vlaanderen gehaald", zegt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA). Nog 400 te gaan dus.

Deurne bevat een schat aan knappe architectuur uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Denk maar aan de geklasseerde Unitas-tuinwijk van architect Eduard Van Steenbergen nabij het Boekenbergpark. Helaas overleefde niet alle fraais de oorlog én de drang naar modernisering in de tweede helft van de twintigste eeuw.





Een pijnlijk voorbeeld was 'Heldenstad', genoemd naar de oorlogshelden van 1914-1918. Van dat ensemble van twee huizenrijen aan de Ter Rivierenlaan bleef enkel een hoekpand uit 1932 in de Plankenbergstraat 141 overeind. De rest werd genadeloos gesloopt in de jaren '70.





Stok achter deur

Tjerk Sekeris: "Dat soort spijtige ingrepen is onmogelijk als een woning op de inventaris onroerend erfgoed belandt. Ook als je naast een beschermde woning iets wil optrekken, moet dat aan bepaalde esthetische normen voldoen. Je hebt dan een stok achter de deur om te beletten dat bouwpromotoren heel banale appartementen kunnen neerzetten."





Dakvenster

Een pittoreske straat als de Venneborglaan - in de jaren twintig aangelegd tussen de Turnhoutsebaan en Ruggeveldlaan - zou volgens Sekeris voor een groot stuk op de erfgoedlijst moeten komen. Twee beeldbepalende huizen zijn de schitterende nummers 6 en 8: architect Emiel Janssens koos voor een zuivere cottagestijl. Typisch in de straat zijn bakstenen gevels met een als puntgevel uitgewerkt dakvenster, erkers en hoekportalen.





Baron Cogels

Een pand dat Sekeris ook graag beschermd ziet, is de Villa Cogels in de Alfons Schneiderlaan 138. De cottage is de enige van de drie woningen die baron Cogels liet bouwen voor zijn drie dochters. "We hebben kunnen voorkomen dat de villa moest wijken voor appartementen, maar er is discussie over de erfgoedwaarde", zegt Sekeris. Oorlogsschade heeft ertoe geleid dat de woning nadien is aangepast en vergroot. Deurne gaat de eigenaars van de 506 panden ook vragen of ze de stap naar definitieve klassering willen zetten. Overigens is ook het districtshuis aan het Maurice Dequeeckerplein, van de hand van Van Steenbergen, niet beschermd zoals dat van Merksem, Borgerhout en Wilrijk. Het dateert uit de late jaren vijftig-begin jaren zestig.