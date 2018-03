Zwaar verkeer verboden in Wellingstraat 16 maart 2018

De gemeenteraad van Destelbergen keurde het verbod op zwaar vervoer in de Wellingstraat en omgeving goed met uizondering van plaatselijk verkeer. Op de as van de Charles Lebonstraat, Wellingstraat, D'Haenestraat en in de Haagstraat blijft het huidige verbod tot 3,5 ton van toepassing. "Het gaat om ontsluitingswegen. Door een algemeen verbod kan de politie nauwgezetter optreden, maar in de Haagstraat is er een verbod vanaf 3,5 ton zodat lichte vrachtwagens toch nog van Heusden naar Melle en omgekeerd kunnen rijden zonder dat men via Wetteren moet", stelt het gemeentebestuur. (DVL)