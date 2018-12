Zwaar ongeval met drie voertuigen op de Dendermondsesteenweg Jeffrey Dujardin

20u48 0 Destelbergen Op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen is deze avond rond 18 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen en een Volvo kwamen in aanrijding, door het ongeval botste de vrachtwagen nog tegen een Skoda vooraleer hij in de struiken belandde.

Bij het ongeval viel er één lichtgewonde. De Volvo werd bestuurd door de 36-jarige Burak uit Wetteren. Hij was enorm onder de indruk van het ongeval. “Ineens hoorde ik een klap en voor ik het wist stond ik in de tegengestelde richting stil tegen een verkeerseiland.” Burak is teamleider bij Volvo Cars in Oostakker en had toch nog iets te melden, “Ik en mijn collega’s maken die. Zo zie je maar wat voor sterke wagens het zijn.” Door het ongeval was er veel hinder in beide richtingen. De drie voertuigen versperden de weg in beide richtingen, er lagen ook brokstukken en glas verspreid over de rijbaan. De politie kwam ter plekke om het verkeer te regelen.