Zeilclub Heusden legt omstreden plannen zelf op tafel en weerlegt aantal cijfers “Geen 400 maar 60 vrachtwagens per dag” Didier Verbaere

14 januari 2019

20u38 2 Destelbergen In de lokalen van Zeilclub RBSC Heusden aan het Damslootmeer in Heusden heeft de raad van bestuur van de club maandagavond de plannen voor het dempen van het meer zelf uitgelegd en verdedigd. Commodore en voorzitter van de raad van bestuur François Goubau kwam naar de club om het standpunt te verdedigen en weerlegde de cijfers die momenteel circuleren in het openbare onderzoek.

Eind december raakte bekend dat aannemingsbedrijf Aertssens een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer en de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wil in praktijk 750.000 kubieke meter of 1,2 miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dit gedurende 10 tot 15 jaar. Dat betekent een aan en afrijden van zo’n 50.000 tientonners door de dorpskern van Heusden. Er loopt nu een openbaar onderzoek tot 19 januari. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft het laatste woord na het openbaar onderzoek en het advies van de gemeente.

“Het is nooit onze bedoeling geweest om onrust te zaaien of ruzie te stoken met de buurtbewoners. Wat we willen doen, is in het belang van de club maar ook van de inwoners”, zegt François Goubau. De Royal Belgian Sailing Club heeft vijf locaties aan de kust en in Vlaanderen en telt zo’n 2.300 leden.

“Reeds jaren zijn er problemen met de oevers van het Damslootmeer. Het meer is ontstaan tijdens de bouw van de E17 en de oevers zitten vol puin, steenslag en betonijzers. Die vormen een gevaar voor de zeilers en vissers op het meer. En omdat de oevers niet zuiver zijn, kalven ze af. Dat probleem wilden we als club al jaren aanpakken. Maar als vzw beschikken we niet over de financiële slagkracht om drie kilometer oevers te herstellen”, legt François het probleem uit.

Grondbank

De raad van bestuur van de club trok daarop naar de Grondbank in Brussel. Een overheidsdienst die alle grond in België in kaart brengt en toezicht houdt op grondverzet en vervuilde grond. “Zij raadden ons drie betrouwbare partners aan, onder wie Aertssens, om zo’n klus te klaren. En als club konden we er ook nog iets aan verdienen. Dat nu gezegd wordt, dat we dit louter uit winstbejag doen, doet pijn. Elke cent die we verdienen komt ten goede aan onze werking. We zijn een vzw en iedereen die meehelpt in de club doet dit belangeloos”, zegt François.

Nieuwe natuur

Een eerste plan om het meer deels te dempen en de oevers te herstellen werd anderhalf jaar geleden door de gemeente verworpen. “Daarop hebben we een milieu- en een mobiliteitsdeskundige aangenomen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de gemeentelijke administratie. Het dempen van het meer heeft geen negatieve invloed op de fauna en flora. Het meer is 14 meter diep en daar groeien geen planten meer of leven geen vissen. Een ongebruikt deel van het meer wordt grotendeels gedempt en wordt extra natuur door de aanleg van een groot rietveld. Wat dan weer ten goede komt aan de natuur. Nadien willen we het domein ook openstellen voor de buurt als recreatiegebied. We zijn er van overtuigd dat dit een mooi project is waar iedereen beter van wordt.”

60 vrachtwagens per dag

De cijfers die circuleren bij de tegenstanders van de plannen, kloppen ook niet volgens de voorzitter. “Er wordt geschreven dat we elke 2 minuten een vrachtwagen over de Laarnebaan willen sturen. Dat zijn er dus gemiddeld 400 per dag. In werkelijkheid gaat het om 50.000 vrachtwagens over een periode van tien jaar. Of 5.000 per jaar over 200 werkende dagen. Dagelijks rijden er nu 300 vrachtwagens langs de Laarnebaan en de Meerstraat. Op drukke dagen zullen dat er maximum 360 worden of een toename van 20 procent. Maar gemiddeld gaat het dus om 18 vrachtwagens over het hele werkjaar per dag. En dus geen 400. We gaan nu het openbare onderzoek afwachten en zien waar we de plannen kunnen bijsturen om tot een oplossing te komen. Momenteel is er nog niks beslist. Maar die oevers moeten omwille van de veiligheid echt aangepakt worden. Als private club hoeven we niet op subsidies te rekenen en zelf herstellen is onbetaalbaar”, besluit François.