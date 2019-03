Warme bakker Dirk post hartverwarmende filmpjes online Bakkersatelier verandert ‘s nachts vaak in filmset Didier Verbaere

14 maart 2019

10u08 6 Destelbergen Bakker Dirk Raman (51) doet meer dan broodjes bakken in zijn atelier achter de winkel in de Meerstraat in Heusden. De nachtelijke werkuren inspireren de bakker vaak om grappige, soms hilarische maar steeds hartverwarmende filmpjes te maken en te posten op zijn Facebookpagina. “Het leven is al serieus genoeg”, lacht de oud-paracommando.

Dirk en Annick Raman baten al 30 jaar hun bakkerij uit in Heusden. “Ik leerde haar kennen met een zotte pruik op mijn kop”, herinnert Dirk zich lachend. Het is de rode draad door zijn leven. Serieus als het moet. Maar steeds te vinden voor een grap. Vijf jaar geleden inspireerde het koude weer hem tot een eerste filmpje. “Alle dagen hoorde ik de mensen klagen en zagen over de strenge winter. Ik was dat beu” zegt Dirk. Dus vluchtte hij in zijn zwembroek met zonnecrème en een cocktail de oven van zijn bakkerij in en zette het filmpje online. “Het mooie weer maak je zelf toch? De mensen lachen veel te weinig. En ik kreeg, op een paar na, enkel goeie reacties op dat grapje. Als ik één procent van mijn volgers aan het lachen kan krijgen, is mijn opzet geslaagd”, zegt Dirk.

En dus gaat hij regelmatig aan de slag in zijn bakkerij met zijn camera op de smartphone. Naast zijn atelier heeft hij ondertussen een kast vol attributen, pruiken, maskers en kledij. Hij draafde op als smurf, als Jezus en als Italiaanse chef. En imiteerde Queen en danste als vrouw op I Want to break free tussen de ovens. “Ik werk hier al dertig jaar met hart en ziel in de bakkerij. Ondertussen is dat pure routine en heb ik tijd zat om na te denken over het leven. Daar maak ik dan gekke filmpjes van”, lacht Dirk. Hij maakte er reeds een honderdtal. “Pure improvisatie”, klinkt het. Zijn levensmotto liet hij ook al vereeuwigen met een tattoo op zijn brede borst : een clown met een bakkersmuts en een traan.

Dirk is ook ex-paracommando en passioneel wielrenner. Hij werd reeds 10 maal Belgisch en 3 maal wereldkampioen onder de bakkers. “Ik heb stoflongen, een pure beroepsziekte. Dus probeer ik sportief te leven en werk ik aan mijn gezondheid op de fiets. Als jonge gast kreeg ik zelfs een stagecontract bij profploeg Tönisteiner. Maar dat was niet te combineren met de bakkerij. Ook nu rij ik door weer en wind of hier in de bakkerij op rollen in mijn rijskast bij 40 graden en in tropische temperaturen. Voor alles is een oplossing”, lacht Dirk. “Zot zijn doet geen zeer. Gelukkig maar of ik had al serieus afgezien in mijn leven”. Je kan zijn capriolen volgen op Facebook via Bakkerij Raman en zijn Youtube kanaal.