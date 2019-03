Wagens maken plaats voor bomen op parking ‘1000 vuren’ Didier Verbaere

17 maart 2019

Tientallen vrijwilligers plantten zondagvoormiddag een nieuw bos op een terrein van 1 hectare groot in de Kerkham in Destelbergen. De openbare parking ‘1000 vuren’ aan het voetbalterrein is voortaan een bos. Vrijwilligers konden er een kaartje aan ‘hun’ boom achterlaten met de reden waarom ze een boom planten. Een geboorte, een huwelijk, een afscheid of een opmerkelijke vriendschap. Alles kan. Die zullen later op een centrale gedenkplaat worden vereeuwigd.