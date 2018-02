Vrouw die coke smokkelde, mag cel verlaten met kind 22 februari 2018

02u53 0

In een rechtszaak over internationale drugszwendel heeft rechter Bruno Stockman een 21-jarige vrouw die coke naar België smokkelde met haar baby, toegestaan om terug te keren naar haar eigen land. De vrouw uit Frans Guyana werd in mei vorig jaar betrapt met 2,2 kilogram aan bolletjes met cocaïne, die ze zowel ingeslikt als vaginaal en anaal had ingebracht. Ze zat al acht maanden in de cel van Brugge, samen met haar kind van anderhalf jaar oud. Volgens de rechtbank was ze slechts een schakeltje in een grotere criminele organisatie. Daarom kreeg ze twee jaar cel met volledig uitstel. Ryan G., een Surinaamse man uit Destelbergen die beschouwd wordt als de spil van de drugszwendel, kreeg geen genade: hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie effectief. Er wordt ook 70.000 euro verbeurd verklaard. (OSG)