Vrouw (71) smakt met auto tegen vangrail 20 februari 2018

02u34 0

Een 71-jarige vrouw bleef gisterenmorgen ongedeerd na een spectaculair verkeersongeval op de Heusdenbaan op de grens van Melle met Heusden. Ooggetuigen zagen hoe de vrouw, die reed in de richting van het centrum van Heusden, plots de controle over het stuur van haar Peugeot 406 verloor. "Ze begon te zigzaggen van links naar rechts en terug naar links. Daarna smakte ze met haar wagen tegen de vangrail in de richting van Melle en draaide haar wagen 180 graden. We hebben erg veel geluk gehad dat ze niet tegen ons is gebotst", zegt een ooggetuige die samen met haar man als eerste hulp bood. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar het slachtoffer voelde zich naar eigen zeggen nog zeer goed en wilde niet mee naar het ziekenhuis. De politie zette de rijstrook in de richting van Melle af voor het verkeer. De brandweer kwam nadien de rijbaan opkuisen. De wagen van de vrouw is total loss en moest getakeld worden. (JEW)