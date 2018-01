Voor 10.000 euro aan juwelen gestolen 29 januari 2018

02u34 0

Inbrekers hebben donderdagnamiddag voor zo'n 10.000 euro aan juwelen en oude Britse ponden gestolen van een bejaard koppel (87) uit Destelbergen. Het koppel was op het moment van de diefstal boodschappen gaan doen. De dieven verschaften zich toegang tot hun woning op de Belgiëlaan via de voordeur en dit zonder veel schade aan te richten. Ook in andere woningen in de buurt werden pogingen tot inbraak gemeld. Buurtbewoners merkten twee verdachte mannen op, waarvan één opvallend genoeg in een kostuum gekleed ging. "Het leek alsof het deftige mensen waren, die op bezoek kwamen bij mensen", schrijft een buurtbewoner op Facebook. Bij het bejaard koppel geraakten de dieven binnen en gingen ze aan de haal met 6.000 euro aan juwelen en 16 oude Britse ponden, met een totale waarde van minstens 4.000 euro. "Maar die gestolen spullen hebben ook emotionele waarde", zegt de dochter van het bestolen koppel. "De Britse ponden waren bijvoorbeeld al zestig jaar in het bezit van de familie. En de dieven namen ook een gouden horloge mee waarin de naam van mijn moeder gegraveerd staat."





De daders zijn nog voortvluchtig. Wie tips heeft voor de politie, kan dat melden bij de lokale recherche van de politiezone Rhode-Schelde via 09/363.72.72. (OSG)