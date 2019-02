Viergeslacht bij familie Ongenae Didier Verbaere

15 februari 2019

De familie Ongenae in Heusden en Ronse vierde met de komst van de kleine Estée Lepez een mooi viergeslacht. Zij werd geboren op 28 september vorig jaar. Trotse overgrootmoeder is Denise Ongenae (80) uit Heusden. Grootmoeder is Sabien De Geest (55) uit Ronse en de mama van Marilien De Schrijver (26). Zij is de mama van Estée en woont eveneens in Ronse.