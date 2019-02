Vier leerlingen De Klaver zamelen 1.062 euro in voor Kinderkankerfonds Didier Verbaere

15 februari 2019

12u48 0 Destelbergen Josefien, Faye, Geike en Sam van het zesde leerjaar van BSGO! De Klaver in Heusden zamelen 1.062 euro in voor Kinderkankerfonds. Ze overhandigden de cheque vrijdag aan Ellen, de mama van de zieke Mona (3).

Bij het kindje van het 1ste kleuterklasje werd vorige zomer oogkanker vastgesteld. Sindsdien is ze thuis om te herstellen. Tijdens de warmste week in december zamelde de school al geld in voor het goeie doel maar het viertal uit de zesde klas wou ook persoonlijk iets ondernemen voor Mona.

Een hartverwarmend initiatief Directrice Elke De Smet

“Ze stonden erop dat helemaal op eigen houtje te doen, zonder de hulp van meesters of juffen. Het viertal maakte zelf flyers en zorgde voor zelfgebakken cupcakes, pannenkoeken, wafels en voor warme chocolademelk, met of zonder slagroom”, vertelt een fiere directrice Elke De Smet. Drie ochtenden en drie avonden in de week stonden de leerlingen met hun verkoopkraampje klaar en bedienden ze iedereen met veel enthousiasme en een grote glimlach. Op die manier zamelden ze eigenhandig de mooie som in voor het kinderkankeronderzoek.

“De hele school is trots op de hartverwarmende inzet van Josefien, Faye, Geike en Sam en wil ook na deze actie een steun blijven voor het getroffen gezin in deze moeilijke periode. Onze leerkrachten geven haar sinds september vrijwillig thuis les als ze zich goed voelt. Mona moet nu nog één behandeling ondergaan en zes weken in quarantaine. Maar de dokters zijn voorzichtig positief”, besluit Elke.