Valse flitspaal stopt snelheidsduivels 27 februari 2018

In de Palingstraat in Destelbergen gingen autobestuurders gisteren op hun rem voor een 'flitspaal'. De paal is niet echt, maar dat valt niet op vanop afstand. Op de flitspaal zit een reflecterende strook, er is een serienummer op geverfd en waar de camera zit, is een glazen plaatje aangebracht. De maker heeft oog voor detail. "Ik vermoed dat de paal gemaakt is door iemand uit de buurt.", zegt een buurtbewoonster. "De paal staat er nog maar en heeft een positief effect. De chauffeurs vertragen op deze weg waar 50 per uur de maximumsnelheid is, maar bekend staat voor snelheidsovertredingen. Een goed initiatief." Spijtig genoeg is de flitspaal een overtreding van de wet. "We zullen de flitspaal moeten verwijderen, niemand mag zomaar zaken plaatsen langs de openbare weg", klinkt het bij de politie Rhode-Schelde. (DJG)