Twintig laureaten Junior Journalisten in de bloemen Didier Verbaere

04 maart 2019

In Destelbergen maakte het Davidsfonds de winnaars van de Junior Journalisten bekend. Thema van deze 41ste editie van de opstelwedstrijd was ‘Meesterschap’. Twintig jonge schrijvers vielen in de prijzen. Dorien De Sutter werd winnaar van de wedstrijd. Lana Vanhooren werd tweede en Jonas Walcarius derde. Burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) deelde de prijsboeken uit en de jonge trompettist Matthias De Brabander zorgde samen met zijn papa voor de muzikale omlijsting van de uitreiking.