Tweehonderd buurtbewoners tekenen bezwaar aan tegen plannen Damslootmeer Didier Verbaere

04 januari 2019

22u27 0 Destelbergen Café Sint-Annaplas aan de Hooistraat in Heusden was vrijdagavond veel te klein voor de vele tientallen buurtbewoners die er een bezwaarschrift kwamen indienen tegen de Café Sint-Annaplas aan de Hooistraat in Heusden was vrijdagavond veel te klein voor de vele tientallen buurtbewoners die er een bezwaarschrift kwamen indienen tegen de plannen van aannemingsbedrijf Aertssens . Zij hebben een vergunningsaanvraag ingediend voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer en de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. Vrijdagavond werden al meer dan 200 bezwaarschriften verzameld.

De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wil in praktijk 750.000 kubieke meter of 1,2 miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dit gedurende 10 tot 15 jaar. Dat betekent een aan en afrijden van 60.000 tientonners door de dorpskern van Heusden. Er loopt nu een openbaar onderzoek tot 19 januari. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft het laatste woord na het openbaar onderzoek en het advies van de gemeente. Het nieuwe schepencollege van Open Vld en N-VA buigt zich op 8 januari voor het eerst over dit dossier.

“De nieuwe bestuursploeg is zich bewust van de impact van dit dossier op de gemeente en geeft hierbij het signaal dit met bijzondere aandacht te zullen aanpakken en opvolgen. We zullen dit al grondig bespreken op de eerste bijeenkomst van het schepencollege”, laat het gemeentebestuur weten. Zodra het openbaar onderzoek afloopt, kan het college haar advies voorbereiden. Maar het is nu al duidelijk dat niemand in de gemeente, noch bestuur, noch bewoners, zit te wachten op dit omvangrijke project.

Kleur bekennen

“We gaan als Sp.a Groen fractie een motie indienen voor de volgende gemeenteraad op 24 januari en vragen om kleur te bekennen voor of tegen dit project”, zegt kersvers gemeenteraadslid Eddy Van De Walle. “In een voorbereidende commissie in november, onder het vorige bestuur, was ook iedereen tegen dit project. Destelbergen heeft ook niks te winnen bij dit verhaal. Enkel de aannemer en de surf- en zeilclub worden hier financieel beter van. En dat kan absoluut niet op de kap van een hele gemeenschap”, besluit Eddy. Bezwaar indien kan nog tot 19 januari via het omgevingsloket op de site van de gemeente.