Twee ongevallen op de E17 in Destelbergen: geen gewonden, wel verkeershinder Jeroen Desmecht

12 november 2018

15u05 0 Destelbergen Op de E17 zorgden twee ongevallen deze middag voor heel wat hinder. Beide ongevallen vonden plaats ter hoogte van Destelbergen. Er vielen geen gewonden.

Het eerste ongeval gebeurde rond 12 uur op de E17 ter hoogte van Destelbergen, richting Antwerpen. Een bestelwagen reed daar in op een vrachtwagen die op de pechstrook geparkeerd stond. Niet veel later vond in de file na het eerste ongeval een tweede incident plaats: een kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens.

In eerste instantie waren twee van de drie rijstroken versperd, maar de middelste rijstrook werd al snel weer vrijgegeven. Het verkeer moest het leeuwendeel van de tijd dus over twee rijstroken. Ook de brandweer kwam ter plekke om het wegdek te reinigen. Door de twee aanrijdingen stond er deze middag vijf kilometer file. Tegen 14 uur was de situatie opgelost, en kon iedereen weer vlot doorrijden.