Toost op Quick Pick Lotto van 6,5 miljoen 19 mei 2018

De impulsieve aankoop van een Lotto Quick Pick-biljet van amper 7 euro, na een tankbeurt bij De Simpel in Heusden, leverde een jonge Oost-Vlaamse een fabelachtige winst van maar liefst 6,5 miljoen euro op.





Hierdoor kreeg de vrouw voor elke euro die ze inzette 928.571 euro terug bij de trekking van 25 april.





"De winnaar is tussen 35 en 44 jaar oud. Ze woont samen, fietst graag en is fan van Chinees eten. Met het geld wil ze een woning of appartement kopen en ook haar familie royaal laten delen in de winst. Ze speelt ook verder met ons", zegt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerder van de Nationale Loterij. "De cijfers liet ze aan het toeval over. Ze won de tweede grootste jackpot ooit in Oost-Vlaanderen." (DVL)