Te kijk op Facebook 31 januari 2018

03u02 0

Een man heeft zondagnacht rond 1.50 uur ingebroken in een wagen die geparkeerd stond op de parking achter slagerij Auman in de Tramstraat. Een makkie, want de eigenaar was vergeten zijn auto te sluiten. De dief kon een pakje sigaretten en klein geld buitmaken. Het slachtoffer heeft de camerabeelden, waarop te zien is hoe de dief in de auto zit te snuisteren, op Facebook gegooid. De dader droeg een sweater met kap, maar is op de beelden niet herkenbaar. (JEW)