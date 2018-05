Succesvolle infoavond preventie na inbraakgolf 24 mei 2018

De politiezone Rhode-Schelde besloot na de recente inbraakgolf samen met het gemeentebestuur van Destelbergen een infoavond rond inbraakpreventie te organiseren. Tijdens het eerste trimester van het jaar waren de inbrekers zeer actief, in Heusden waren er 22 feiten waarbij 8 pogingen. In Destelbergen 8 feiten. "We moeten samenwerken", zegt de korpschef Yves Asselman. "We zijn zo sterk als de zwakste schakel, burgers en politie moeten de handen in elkaar slaan om inbraken te voorkomen." Met resultaat, veel nieuwsgierigen kwamen richting 'De Kollebloem' in Destelbergen, waarbij één derde van de aanwezigen zelf het slachtoffer werd van een inbraak. "We doen momenteel al preventie, via de ANPR-camera's, verkeerscontroles (Eén uur niet-actie en Goliath-acties), ons digitaal vingerafdruksysteem en de BIN-netwerken spelen hierin ook een belangrijke rol", zegt de korpschef. "Wij hebben daarnaast zelf mensen opgeleid om zo snel mogelijk ondersteuning te verlenen bij slachtoffers van inbraken." Het resultaat op lange termijn is er alvast, sinds 2014 is het aantal wooninbraken gehalveerd, van 400 naar 200 in 2017. (DJG)