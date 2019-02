Stroompanne treft verschillende straten in Heusden JDG

26 februari 2019

22u21 0 Destelbergen Door een fout op de middenspanning zaten verschillende straten in Heusden dinsdagavond even zonder stroom. Na een vijftigtal minuten wist netbeheerder Fluvius het probleem op te lossen.

In enkele straten in Heusden ging om iets na 21 uur het licht uit. Door een fout op de middenspanning waren acht stroomkabines daar uitgeschakeld. Onder andere in de D’Haenestraat, Terham en Bommelsrede was er een tijdelijke stroompanne. Fluvius (vroeger Eandis en Infrax) kwam ter plaatse om het net te herschakelen. “Morgen keren we terug met een kabelwagen voor de effectieve herstellingen", klinkt het bij de netwerkbeheerder. Ook in Melle zouden enkele straten zonder stroom zijn gevallen, aangezien de stroompanne vlakbij de grens tussen Melle en Heusden plaatsvond. Tegen 22.00 uur was het probleem opgelost.