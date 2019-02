Stilstaand verkeer op de R4 in Destelbergen: file vanaf Desteldonk JDG WSG en DJG

26 februari 2019

17u10 0 Destelbergen Een ongeval op de R4 in Destelbergen zorgt momenteel voor heel wat fileleed richting Gent. Het verkeer moet de R4 verlaten in Oostakker. Aanschuiven - momenteel dus stilstaan - doe je vanaf Desteldonk.

Momenteel is er zo’n 6 kilometer file tussen Desteldonk en Oostakker. Oorzaak is een te hoog voertuig dat een dynamisch signalisatiebord heeft aangereden. De constructie moet nu worden afgebroken, waardoor er geen verkeer kan passeren. Hoe lang de werkzaamheden nog zullen duren, is momenteel niet duidelijk. “Ook het onderliggende wegennetwerk kreunt onder de verkeershinder”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. “We raden mensen aan om de oostelijke kant van Gent te vermijden.”