Sprookje voor Emilie of Gaëlle?

Destelbergen Krijgt Oost-Vlaanderen 18 jaar na de verkiezing van Joke van de Velde uit Melle weer een Miss België? Emilie Van Ooteghem (19) uit Zwijnaarde en Gaëlle Debruyne uit Heusden kunnen daar vanavond voor zorgen in de finale in Plopsaland De Panne.

In september kreeg Emilie alvast een mooi geschenk toen ze twee dagen na haar 19de verjaardag winnares werd van de Oost-Vlaamse preselecties van Miss België en ook de publieksprijs in de wacht sleepte. Zo stootte ze samen met haar eerste eredame Gaëlle Debruyne door naar de grote finale. Sindsdien reist ze met haar mama en papa het hele land af om haar kandidatuur te promoten.





Emilie doet het met de flair van een miss en charmeert de camera. Ze heeft als kind dan ook een pak ervaring opgedaan: ze was model in reclamecampagnes voor ZEB en Bel&Bo, en figureerde in tal van fictiereeksen zoals FC De Kampioenen en in de Nederlandse film Zwart Water.





"Nadien kwam de middelbare school op de eerste plaats. Maar sinds ik op de unief psychologie studeer, is het weer beginnen kriebelen. Jaarlijks keek ik uit naar de finaleshow van Miss België en het is een droom om ooit dat kroontje te dragen. Mama gaf me een laatste duwtje om me in te schrijven", lacht Emilie.





"In mijn campagne probeerde ik zoveel mogelijk persoonlijk langs te gaan op evenementen en bij mensen. Ook bij zwakkeren of kwetsbaren. Zo bezochten we De Zonnehoeve (zorgcentrum voor andersvaliden, red.) in Nazareth en kinderen van de Reynaertschool in het buitengewoon onderwijs in Oostakker. Ook op de thuismatchen van mijn favoriete ploeg AA Gent voer ik promotie. En daarnaast had ik al fijne ontmoetingen met politici zoals Herman De Croo en Daniël Termont en deed ik een interview met minister Joke Schauvliege. Ik schat mijn kansen vrij hoog in. In de tussentijdse tellingen zit ik steeds in de top 20 of top 10", lacht studente Emilie.





Ook Gaëlle Debruyne (19) uit Heusden heeft ambitie om de nieuwe Miss België te worden. Gaëlle zit in haar eerste jaar logopedie. Ze heeft een passie voor dansen, skiën, fitness en alles wat met mode te maken heeft.





"Ik ben een gedreven meisje dat zich graag voor anderen inzet. Met deze competenties maak ik een goede kans, denk ik. One life, live it met dit motto in mijn achterhoofd schreef ik me in januari 2017 in voor Miss België 2018. De hele campagne is als een sprookje", zegt de studente.





Vandaag, zaterdag, kan je de finale volgen op Fox TV (Telenet) en op AB3.