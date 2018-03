Sportieve inhuldiging Loopomloop 01 maart 2018

In Destelbergen wordt zondag om 10.30 uur de nieuwe Loopomloop feestelijk ingelopen.





De Loopomloop is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Sport Vlaanderen, Atletiekclub Stax en Natuurpunt. "Loopomloop Destelbergen omvat twee lussen: een groene lus van 3,7 kilometer over 77 procent onverharde paden en een blauwe lus van 6,5 kilometer en 62 procent onverharde paden. Die lussen lopen via de natuur van de Bergenmeersen. Er is een lus door het Reinaertpark, langs de Schelde en de Damvalleistraat. Allemaal langs rustige paadjes. Het startpunt bevindt zich aan het Damvalleimeer ter hoogte van sporthal Bergenmeers. Meteen een ideale kennismaking met het unieke natuurgebied. Natuurpunt zal er ook met een infostand aanwezig zijn", weet schepen Elsie Sierens. (DVL)