Sp.a Groen vraagt gemeenteraad standpunt project Damslootmeer Didier Verbaere

21 januari 2019

15u08 0 Destelbergen De Sp.a Groen fractie vraagt via een motie op de gemeenteraad van donderdag aanstaande het standpunt over het project van de ontdieping van het Damslootmeer van alle fracties.

“ Meer dan 1.000 bewoners uitten hun bezorgdheid over het project en we willen dat de gemeente dit duidelijke signaal ernstig neemt en ten aanzien van de bevoegde instanties een negatief advies uitbrengt tegen het project. De komende 10 tot 15 jaar zal dit immers voor heel wat overlast en verkeersonveiligheid zorgen in de gemeente”, zegt raadslid Eddy Van de Walle.

“Vanuit sp.a en Groen willen we dat alle fracties kleur bekennen. Want hoewel de gemeente niet bevoegd is voor deze gunningsaanvraag, zijn vele bewoners en natuurliefhebbers terecht bezorgd over dit megalomane project. We hopen dat alle fracties zich scharen achter het algemeen belang, en dus onze vraag om een negatief advies ondersteunen, dat het bestuur alles in het werk stelt om de bezwaren van de bewoners proactief te communiceren naar de bevoegde instanties, en alle juridische middelen uit zal putten om dit project tegen te houden. Door onze motie te stemmen tonen de fracties dat ze aan de kant van de bewoners en verenigingen staan, niet aan de kant van de financiële belangen van de bouwfirma, die dit economische project probeert te verkopen onder het mom van natuurontwikkeling”, aldus Van de Walle.

Om natuurwinst te boeken is het niet nodig het Damslootmeer vol te storten, zegt ook Natuurpunt. “We verwijzen naar het natuurherstel uitgevoerd aan het Damvalleimeer. Dat gebeurde zonder aanvoer van grond.” De gemeente Destelbergen is momenteel druk bezig om alle bezwaarschriften administratief te verwerken. Eind deze maand moeten ze een advies overmaken aan de deputatie van de Provincie. Er is ook een persmoment voorzien bij aanvang van de gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad zelf start om 19.30 uur.