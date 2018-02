Senioren helemaal weg van 'belevenistafel' 09 februari 2018

Dolle pret bij het woon - en zorgcentrum Kouterhof in Heusden. Sinds woensdag kunnen de bewoners zich uitleven op een belevenistafel, vergelijkbaar met een grote iPad.

"Ze kunnen daarop allerlei spelletjes spelen die hun geheugen en motoriek prikkelen", zegt directrice Caroline Laeremans. Denise, Annie, Bertha en Alice testten het gisteren voor ons uit. Zo moesten ze onder meer lieveheersbeestjes vangen, raden welk dier tevoorschijn komt wanneer ze de belevenistafel afwrijven, meezingen met liedjes uit hun tijd, enz. "Plezant hé", zegt Bertha.





Gigantisch succes

"We moeten het wel nog een beetje leren." De tafel kwam er na steun van de OCMW-raad en vooral door sponsoracties van het personeel. Omdat de tafel 10.000 euro kost, wilde het Kouterhof vooral zelf geld inzamelen. "Zo stapte ons hoofd Bewonerszorg de Dodentocht uit en kon ze zo een groot bedrag inzamelen. Ook onze eerste kerstmarkt was een gigantisch succes. Op die manier konden we al 8.500 euro bij elkaar krijgen. De OCMW-raad heeft dan het resterende bedrag bijgepast. Waarvoor dank", aldus de directrice.





(JEW)